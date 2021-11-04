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Maden ocağında metan gazı şüphesi; rahatsızlanan 7 işçiden 1'i öldü - Son Dakika

Maden ocağında metan gazı şüphesi; rahatsızlanan 7 işçiden 1'i öldü

04.11.2021 14:52
Maden ocağında metan gazı şüphesi; rahatsızlanan 7 işçiden 1'i öldü

BURSA'nın Harmancık ilçesindeki krom madeni ocağında metan gazından zehirlendiği sanılan 7 işçiden Ömer Erkaya (34), hayatını kaybetti.

BURSA'nın Harmancık ilçesindeki krom madeni ocağında metan gazından zehirlendiği sanılan 7 işçiden Ömer Erkaya (34), hayatını kaybetti.

Harmancık ilçesinde özel bir firmaya ait krom madeninde saat 08.00 sıralarında mesaiye başlayan işçiler İsmail Biltekin, Recep Gökce, Hakan Lama, Mustafa Karaaslan, İbrahim Burul, Muhammet Kahraman ve Ömer Erkaya, bir süre sonra rahatsızlandı. Saat 10.00 sıralarında ocağa inen bir yetkili, 7 kişinin de hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İşçiler, ekipler tarafından madenden çıkarıldı. Sağlık ekipleri, Ömer Erkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. 6 işçi ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavisi süren işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.İşçilerin metan gazından zehirlendikleri ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Maden ocağında metan gazı şüphesi; rahatsızlanan 7 işçiden 1'i öldü
Maden ocağında metan gazı şüphesi; rahatsızlanan 7 işçiden 1'i öldü
Maden ocağında metan gazı şüphesi; rahatsızlanan 7 işçiden 1'i öldü
Maden ocağında metan gazı şüphesi; rahatsızlanan 7 işçiden 1'i öldü
Maden ocağında metan gazı şüphesi; rahatsızlanan 7 işçiden 1'i öldü

Muhammet Kahraman, Mustafa Karaaslan, Harmancık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Maden ocağında metan gazı şüphesi; rahatsızlanan 7 işçiden 1'i öldü - Son Dakika


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