Son Dakika Haberleri: Maden ocağında tavan göçtü: 1 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Maden ocağında tavan göçtü: 1 ölü

Maden ocağında tavan göçtü: 1 ölü

6 saat önce

Zonguldak'ta özel bir maden ocağında meydana gelen kazada 1 işçi başına isabet eden taş parçası nedeniyle hayatını kaybetti.

Maden ocağında tavan göçtü: 1 ölü, System.String[]

Zonguldak'ta özel bir maden ocağında meydana gelen kazada 1 işçi başına isabet eden taş parçası nedeniyle hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, olay, Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde meydana geldi. İddialara göre, madende kömür kazan 40 yaşındaki Servet Gökay isimli maden işçisinin başına tavandan düşen taş parçası isabet etti. Ağır yaralanan işçiyi mesai arkadaşları özel araçla hastaneye götürdü.


Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçilerden Servet Gökay doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.


Gökay'ın cesedi ise otopsi işlemleri yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.


Cumhuriyet Savcısı morga gelerek otopsi işlemlerini başlattı. AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar da morga gelerek ölen madencinin yakınlarını teselli ederek taziyelerini bildirdi. Ölen işçinin yakınları morg önünde feryat edip sinir krizleri geçirdi.


Ölen işçinin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 04:28 Kaynak: İHA
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