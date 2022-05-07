Maden ocağında yanan tanker korkuttu - Son Dakika
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Maden ocağında yanan tanker korkuttu

07.05.2022 22:45
Maden ocağında yanan tanker korkuttu

Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında mazot yüklü tankerde çıkan yangın korkuttu.

Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında mazot yüklü tankerde çıkan yangın korkuttu. Yangına zamanında müdahale eden itfaiye ve jandarma ekipleri yangını söndürerek büyümesini önledi.

Manisa'nın Soma ilçesi Eynez Mahallesinde saat 15.30 sıralarında İmbat Mden Ocağı sahasında Muhammet G.'ye ait bir adet mazot tankeri tespit edilemeyen nedenden dolayı yandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Soma Şefliğine bağlı 2 adet yangın söndürme tankeri ve 1 Jandarma devriyesi 3 personel ile müdahale edildi. Yangın söndürülerek kontrol altına alındı. - MANİSA

Maden ocağında yanan tanker korkuttu
Maden ocağında yanan tanker korkuttu
Maden ocağında yanan tanker korkuttu
Maden ocağında yanan tanker korkuttu

YORUMLAR
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Haliç Tersanesinin çatısında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı! Haliç Tersanesinin çatısında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı! Son dakika! HAREKET HALİNDEKİ OTOMOBİLDE YANGIN Son dakika! HAREKET HALİNDEKİ OTOMOBİLDE YANGIN

İtfaiye, Manisa, Yangın, Soma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Maden ocağında yanan tanker korkuttu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Maden ocağında yanan tanker korkuttu - Son Dakika
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