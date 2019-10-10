Maden ocağındaki göçükte ölen işçi defnedildi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte kalarak yaşamını yitiren 34 yaşındaki üç çocuk babası Erol Akçaoğlu, Gökçebey ilçesine bağlı Doğancılar köyünde toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki özel olarak işletilen bir maden ocağında dün akşam saatlerinde tavan göçmesi sonucu göçük meydana geldi. Göçükte kalan 3 çocuk babası 34 yaşındaki Erol Akçaoğlu göçükte mahsur kaldı. Ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından bulunduğu yerden kurtarılan Akçaoğlu, tüm müdahalelere rağmen vefat etti. Cesedi Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Akçaoğlu için Cumhuriyet Savcılığınca otopsi yapıldı.

Yapılan otopsinin ardından cenazesi hastane morgundan alınan Akçaoğlu için Gökçebey ilçesine bağlı Doğancılar köyünde cenaze töreni düzenlendi. Yaklaşık 3 ay önce madende işe başladığı öğrenilen Akçaoğlu'nun cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Erol Akçaoğlu'nun yakınları cenazede feryat ederek gözyaşlarına hakim olamadılar.