Maden ocağındaki göçükten dram çıktı - Son Dakika
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Maden ocağındaki göçükten dram çıktı

25.05.2022 06:35

Maden ocağındaki göçükten dram çıktı Göçükte hayatını kaybeden operatörden geriye birisi yeni doğmuş 6 yetim çocuk kaldı Denizli'nin Acıpayam ilçesinde faaliyet gösteren krom madeninde meydana gelen göçüğün altından dram çıktı.

Maden ocağındaki göçükten dram çıktı

Göçükte hayatını kaybeden operatörden geriye birisi yeni doğmuş 6 yetim çocuk kaldı

DENİZLİ - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde faaliyet gösteren krom madeninde meydana gelen göçüğün altından dram çıktı. 16 işçinin ölümden kıl payı kurtulduğu göçük altına kalarak hayatını kaybeden operatörden geriye, birisi yeni doğmuş, 6 erkek çocuk kaldı.

Acıpayam'a bağlı Karaismailler Mahallesi Devekonağı mevkiinde faaliyet gösteren krom madeninde meydana gelen iş kazasında, 40 yaşındaki operatör Ali Rıza Kut göçük altında kalarak hayatını kaybetti. 16 ekip arkadaşının kendi çabalarıyla kurtulmayı başardığı madende ekmek parası için mücadele ederken canından olan Ali Rıza Kut'un cansız bedenine yaklaşık 3 saatlik bir çalışmanın ardından 360 metre mesafede ulaşıldı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen kurtarılamayan Ali Rıza Kut'un cenazesi otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

Maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden operatör Ali Rıza Kut'tan geriye birisi yeni doğmuş 6 erkek çocuk ile mücadelelerle dolu bir yaşam öyküsü kaldı. Çocuklarının geleceği için hayatı boyunca madenlerle çalışan Ali Rıza Kut'un, her gün Muğla'nın Dalaman ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nden kilometrelerce yolu gidip gelerek para kazanmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Acı haberin ardından bölgede gerçekleşen arama kurtarma çalışmalarına destek veren Karaismailler Mahalle Muhtarı Mesut Salman, "Akşam saatlerinde göçük meydana geldi. Haberimiz olur olmaz madene geldik. Göçük altında bir arkadaşımız kaldı. Yaralı çıkardık ama maalesef kaybettik. Madenin son noktası olan 360 metrelerde göçük oluyor. Çok üzgünüz" dedi.

Maden ocağındaki göçükten dram çıktı
Maden ocağındaki göçükten dram çıktı
Maden ocağındaki göçükten dram çıktı
Maden ocağındaki göçükten dram çıktı
Maden ocağındaki göçükten dram çıktı
Maden ocağındaki göçükten dram çıktı

YORUMLAR
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Maden ocağındaki göçükte 1 işçi hayatını kaybetti (2) Maden ocağındaki göçükte 1 işçi hayatını kaybetti (2) Denizli'de maden ocağında göçük meydana geldi Denizli'de maden ocağında göçük meydana geldi
Kaynak: İHA

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