Maden ocağındaki iş kazasında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Eskişehir'de bir maden ocağında meydana gelen göçük sonucu, iş makinesi operatörü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, İnönü'ye bağlı Esnemez Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir açık maden ocağında meydana geldi. Maden ocağında kazı yapıldığı esnada oluşan göçük sonucu iş makinesi toprak altında kaldı. Olay yerine gelen AFAD, İtfaiye ve 112 Acil ekipleri, iş makinesinin operatör kabininin toprak altında kaldığını ve 20 yaşındaki operatör Yusuf Arslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Bozüyük Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR