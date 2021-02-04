Maden ocağındaki patlatma sırasında taş isabet eden 3 işçi yaralandı - Son Dakika

Aladağlar Suçatı bölgesindeki bir çinko madeninde, kontrollü patlatma sırasında çevreye sıçrayan taşlar, işçilerden E.S, M.K. ve A.H'ye isabet etti.

İsmail Küçükkaya'dan Melih Bulu'yla ilgili çok konuşulacak iddia: Boğaziçili öğrenciler için yargıdan birini aradı

900 bin liralık rüşvete polisten "Şerefli" yanıt: O parayı belki kazanamayız ama şeref diye bir şey kalmaz