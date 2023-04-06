Maden patlamasından 5 ay 22 gün sonra hayatını kaybeden işçi hakkında gelişme! Yer altında çalıştığını ailesi bilmiyormuş - Son Dakika
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Maden patlamasından 5 ay 22 gün sonra hayatını kaybeden işçi hakkında gelişme! Yer altında çalıştığını ailesi bilmiyormuş

06.04.2023 16:17

Amasra ilçesindeki maden patlamasında yaralanmasının ardından hastanede 5 ay 22 gün boyunca tedavi gören Ayhan Akgül, İstanbul'da yaşamını yitirdi. Akgül'ün ağabeyi ise kardeşinin yer altında çalıştığını bilmediklerini, bu gerçeği kendilerinden sakladığını belirtti.

Amasra ilçesinde, 14 Ekim 2022'de Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında patlama meydana geldi. Patlamada, 42 işçi hayatını kaybetti, 11 işçi de yaralandı. İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde, 5 ay 22 gün boyunca tedavi gören Ayhan Akgül, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp dün yaşamını yitirdi. Akgül'ün, Amasra ilçesi Çanakçılar köyündeki babaevine Türk bayrağı asıldı.

"İYİLEŞMESİNİ BEKLİYORDUK AMA OLMADI"

Ayhan Akgül'ün taziyeleri kabul eden ağabeyi Selahattin Akgül (45), "Kardeşimin İstanbul'daki tedavi süreci çok zorlu geçti. Gittik, geldik, orada bekledik. Kalacağımız yer olmasına rağmen bizim için çok zorlu oldu. Biz hastamızın bir an önce iyileşmesini bekliyorduk ama olmadı. Kardeşim ilk başlarda hastanede konuşuyordu, sonrasında enfeksiyon kaptı. Daha sonra da uyanmadı" dedi.

Maden patlamasından 5 ay 22 gün sonra ölen işçi, yer altında çalıştığını ailesine söylememiş

"YER ALTINDAYMIŞ"

Kardeşinin işe girdiğinde çok mutlu olduğunu dile getiren ağabey Akgül, "2012 yılında kurayla, kardeşim, ocağa girdi. O zaman sınavla girince çok sevinmişti. Biz de 'Bak, dikkat et' diye telkinde bulunuyorduk. İlk başlarda kardeşim yer üstünde görev yapıyordu. Daha sonra madene yeni mekanizasyon sistemi gelince yer altına girdi. Patlama olduğu gün ben, 'Yer üstündedir' dedim. Biz onunla görüştüğümüz zaman yer üstünde olduğunu söylüyordu ama yer altındaymış. Diğer kardeşim Umut Akgül de maden kazasından yaralı olarak kurtulmuştu. Türkiye'mizin başı sağ olsun" dedi.

Maden patlamasından 5 ay 22 gün sonra ölen işçi, yer altında çalıştığını ailesine söylememiş

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Maden ocağında 2012'den beri mekanizasyon işçisi olarak çalışan, evli ve 2 çocuk babası Ayhan Akgül'ün, yarın, cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Amasra ilçesi Çanakçılar köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA
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