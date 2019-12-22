Maden Politikaları Çalıştayı - Son Dakika
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Maden Politikaları Çalıştayı

6 saat önce

TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen "Maden Politikaları Çalıştayı" gerçekleştirildi.

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TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen "Maden Politikaları Çalıştayı" gerçekleştirildi.


Madencilikte teknolojik gelişmeler, madencilikte kömür ve enerji politikaları, maden arama politikaları gibi madencilik ile ilgili çok sayıda konunun ele alındığı çalıştay ilgi gördü.


Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Sekreteri Hüseyin Kolçak da çalıştayda bir konuşma yaptı.


Kolçak, hazırlanmakta olan yeni Maden Kanunu'nun meslek odaları, maden işkolunda örgütlü ve yetkili sendikalar başta olmak üzere madencilikle ilgili kurumların görüşlerinin alınarak oluşturulması gerektiğini vurguladı.


Kolçak; "Yeni bir Maden Kanunu hazırlanıyor. Bu kanun ülkemiz madencilik sektörünün geleceği açısından önemli düzenlemeler içerecekse madencilikle ilgili kurumların da görüşleri mutlaka alınmalıdır. Yeni kanun, sadece Enerji Bakanlığı bürokratlarınca hazırlanmamalı, meslek odalarının, madencilik işkolunda yetkili sendikaların da görüşleri mutlaka alınmalı ve önerileri mutlaka değerlendirilmelidir" dedi.


Kolçak, maden işletmeciliğinde, özelde Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) nezaretçiler ve teknik nezaretçiler açısından yaşanan en büyük hukuki sorunlardan birinin, kaza yerinde olmasa da veya kaza ile doğrudan ilgili bulunmasa da ortaya çıkan yüksek tazminatlarla karşılaşmaları olduğunu söyledi. Kolçak, bu sorunun hukuki zeminde hazırlanacak yeni Maden Kanunu'nda ele alınmasının önemli olduğuna da dikkat çekti.


GMİS Genel Sekreteri Hüseyin Kolçak, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaretinde yarışmada birincilik ödülü alan Kahraman Bekçili'nin çektiği "Madenci ve Kızı" başlıklı fotoğrafı hediye etti. - ZONGULDAK

Türkiye Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği, Maden Mühendisleri Odası, Madencilik, Maden, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 09:39 Kaynak: İHA
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