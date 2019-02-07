Son Dakika Haberleri: Maden Sahaları İçin İlk İhale 11 Mart'ta Yapılacak

Maden Sahaları İçin İlk İhale 11 Mart'ta Yapılacak

1 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından 417 maden sahasının ihale edileceğini ve ilk ihalenin 11 Mart'ta gerçekleştirileceğini belirtti.

Maden Sahaları İçin İlk İhale 11 Mart'ta Yapılacak, System.String[]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından 417 maden sahasının ihale edileceğini ve ilk ihalenin 11 Mart'ta gerçekleştirileceğini belirtti.

Cansız, Twitter hesabından konuya ilişkin mesaj paylaştı.

MAPEG tarafından ihalesi yapılacak toplam 417 maden sahasının ihale ilanının Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsatan Cansız, "İlk ihale 11 Mart'ta gerçekleştirilecektir. Sektörümüze hayırlı olmasını temenni ederim." ifadelerini kullandı.

Söz konusu sahalar, madenlerin ekonomiye kazandırılması kapsamında kapalı teklif ve açık artırma usulüyle ihale edilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:56 Kaynak: AA

Maden, Ekonomi
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