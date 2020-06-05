Maden sahaları ihale edilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), muhtelif nitelik ve büyüklükteki maden sahalarını aramalara açmak üzere ihaleye çıkaracak.

Resmi Gazete'te yayımlanan ilanlara göre, ruhsat sahaları arasında küçük alan olarak 2 adet 2. grup küçük alan, uç ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartıyla 6 adet, hukuki durumu sona eren 431 adet ve hukuki durumları sona eren ve daha önceki ihalelerine müracaat olmayan 284 adet maden sahası ihale edilecek.

Ruhsat sahaları arasında küçük alan olarak 2 adet 2. grup küçük alan maden sahasının ihalesi, 20 Temmuz'da mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında yapılacak.

Küçük alan olarak belirlenen sahaların ili, erişim numarası, maden grubu, koordinat dökümleri, alanı, taban ihale bedeli, ihale tarihi ve saati ile ihaleye katılabilecek ihalelik alan mücavirindeki ruhsat sahiplerinin isimlerini içeren listeler, Genel Müdürlük sitesinden yayımlanarak en az 15 gün önceden ilan edilecek.

6 uç üretim ihalesi

Öte yandan, Kastamonu- Çankırı, Kırşehir, Kırklareli- Tekirdağ, Muş- Erzurum, Bolu, Ankara- Eskişehir illerinde yer alan toplam 6 adet maden sahası uç ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartıyla ihale edilecek.

MAPEG uç ürün olarak feldispat, bentonit, kuvars, alçıtaşı, perlit ve sepyolit üretimine yönelik tesis kurulması şartıyla söz konusu illerde yer alan 6 maden sahası için ihaleye çıkacak.

Sahalara ait bilgiler ve tarihler bugünden itibaren MAPEG'in internet sitesinde ilan edilecek. Teklifler, ihalenin yapılacağı tarihte 13.30-14.00 saatlerinde ihale komisyonuna doğrudan teslim edilebilecek.

Ayrıca, MAPEG tarafından hukuki durumu sona eren 431 maden sahası ve hukuki durumları sona eren ve daha önceki ihalelerine müracaat olmayan 284 adet maden sahası, ikinci kez ihale edilerek aramalara açılacak.

İhalesi yapılacak sahaların il, erişim numarası, ruhsat grubu, ihale şartnamesi, paftası, koordinatlı dökümleri, alanları ve ihale tarihleri Genel Müdürlüğün sitesinde yayımlanarak en az 15 gün süreyle erişime açık tutulacak.

Kapalı teklif ve açık artırma usulüyle yapılacak ihalelerdeki teminat miktarı, teklif edilen ihale bedelinin yüzde 20'sinden ve taban ihale bedelinden az olamayacak.