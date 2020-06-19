Maden sahaları ihale edilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG), iki adet 4. grup ve bir adet 2. grup olmak üzere toplam 3 küçük maden sahası ihale edilecek.

Konuya ilişkin karar, Resmi Gazete'te yayımlandı.

Buna göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı MAPEG, iki adet 4. grup ve bir adet 2. grup küçük alan maden sahasını ihaleye çıkardı.

Sahaların ihalesi 27 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Başvurular, ihalenin yapılacağı tarihte saat 13.30-14.00 arasında ihale komisyonuna doğrudan teslim edilecek.

İhale edilmek üzere ilan edilen sahaya birden fazla ruhsat sahibinin müracaat etmesi halinde, ihale kapalı teklif ve açık artırma usulüyle yapılacak.

Teminatlar, taban ihale bedelinden ve kapalı olarak verilen teklifin yüzde 20'sinden az olamayacak.