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Maden sahaları ihale edilecek - Son Dakika

Maden sahaları ihale edilecek

03.09.2021 08:16
Maden sahaları ihale edilecek, System.String[]

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG), 2 adet 1. grup, 3 adet 2. grup ve 6 adet 4. grup maden sahası ihale edilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG), 2 adet 1. grup, 3 adet 2. grup ve 6 adet 4. grup maden sahası ihale edilecek.

Konuya ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Gaziantep ve Niğde'de 1B grubu maden sahası, Burdur, Hatay ve Niğde'de 2. grup çimento ve kireç maden sahası ara veya uç ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartıyla ihaleye çıkarıldı.

Ayrıca Gaziantep, Ordu, Trabzon, Kırşehir, Muğla, Konya, Niğde ve Kayseri'de 6 adet 4. grup bentonit, feldispat ve seramik maden sahası ara veya uç ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartıyla ihale edilecek.

İhale edilecek sahalara ilişkin bilgiler, 3 Eylül'den itibaren MAPEG'in internet adresinde ilan edilecek.

Kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacak olan ihaleye katılabilmek için gereken teminat tutarı, sahanın şartnamesinde belirtilen taban ihale bedelinden ve kapalı olarak verilen teklifin yüzde 20'sinden az olamayacak. Başvurular, ihalenin yapılacağı tarihte saat 09.00-09.30'da Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne doğrudan yapılacak.

Öte yandan MAPEG tarafından hukuki durumu sona eren 578 maden sahası ikinci kez ihale edilerek aramalara açılacak.

İhalesi yapılacak sahaların il, erişim numarası, ruhsat grubu, ihale şartnamesi, paftası, koordinatlı dökümleri, alanları ve ihale tarihleri Genel Müdürlüğün sitesinde yayımlanarak en az 15 gün süreyle erişime açık tutulacak.

Kapalı teklif ve açık artırma usulüyle yapılacak ihalelerdeki teminat miktarı, teklif edilen ihale bedelinin yüzde 20'sinden ve taban ihale bedelinden az olamayacak.

Kayseri, Enerji, Petrol, Maden, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Maden sahaları ihale edilecek - Son Dakika Ekonomi


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