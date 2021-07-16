Maden sahası ihaleleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, kurşun, çinko, bakır, demir, manyezit içeren maden sahalarını, tesis kurulması şartıyla ihale edecek.

Genel Müdürlüğün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Adana, Mersin, Kayseri, Niğde ve Kahramanmaraş'ta kurşun, bakır, çinko içeren, Kütahya, Eskişehir, Bilecik ve Konya'da manyezit içeren, Şırnak, Hakkari, Van, Siirt, Diyarbakır ve Elazığ'da ise kurşun, çinko, bakır ve demir içeren maden sahaları ara/uç ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartı ile ihale edilecek.

İhalesi yapılacak sahaya ait bilgiler ve ihale tarihi 16 Temmuzda "http://www.mapeg.gov.tr/" adresinde ilan edilecek.