Maden Sahasında Heyelan - Arama Çalışmaları Sürüyor
40 dakika önce
- Arama çalışmalarının sürdüğü bölgeden görüntüler Ateş etrafında ısınan görevliler ve vatandaşlar MUĞLA - Milas ilçesinde açık arazideki maden sahasında meydana gelen heyelanda dağdan kopan kayaların altında kalan işçilerin kurtarılması için ekipler seferber edildi.
- Arama çalışmalarının sürdüğü bölgeden görüntüler
Ateş etrafında ısınan görevliler ve vatandaşlar MUĞLA - Milas
ilçesinde açık arazideki maden sahasında meydana gelen heyelanda dağdan kopan kayaların altında kalan işçilerin kurtarılması için ekipler seferber edildi. Hava kararmasına rağmen ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:22 Kaynak: AA
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