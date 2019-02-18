Son Dakika Haberleri: Maden Sahasında Heyelan - Arama Çalışmaları Sürüyor

Maden Sahasında Heyelan - Arama Çalışmaları Sürüyor

40 dakika önce

- Arama çalışmalarının sürdüğü bölgeden görüntüler Ateş etrafında ısınan görevliler ve vatandaşlar MUĞLA - Milas ilçesinde açık arazideki maden sahasında meydana gelen heyelanda dağdan kopan kayaların altında kalan işçilerin kurtarılması için ekipler seferber edildi.

- Arama çalışmalarının sürdüğü bölgeden görüntüler
Ateş etrafında ısınan görevliler ve vatandaşlar MUĞLA - Milas ilçesinde açık arazideki maden sahasında meydana gelen heyelanda dağdan kopan kayaların altında kalan işçilerin kurtarılması için ekipler seferber edildi. Hava kararmasına rağmen ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:22 Kaynak: AA

İşçi, Milas, Güncel
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