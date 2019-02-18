Maden Sahasında Heyelan - Arama Çalışmalarına Katılan Arama Kurtarma Köpekleri
52 dakika önce
- AKUT'a ait arama köpeklerinin enkaz altında arama çalışmaları MUĞLA - Milas ilçesinde açık arazideki maden sahasında meydana gelen heyelanda dağdan kopan kayaların altında kalan işçilerin kurtarılması için ekipler seferber edildi.
- AKUT'a ait arama köpeklerinin enkaz altında arama çalışmaları MUĞLA - Milas
ilçesinde açık arazideki maden sahasında meydana gelen heyelanda dağdan kopan kayaların altında kalan işçilerin kurtarılması için ekipler seferber edildi. Denizli
İl Jandarma
Komutanlığından helikopterle bölgeye getirilen bir arama kurtarma köpeği ve iki uzman jandarma da çalışmalara destek vermeye başladı. Çalışmalara AKUT'a ait arama köpekleri de destek veriyor.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 07:39 Kaynak: AA
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