Son Dakika Haberleri: Maden Sahasındaki Göçüğün Nedeni Belli Oldu

Maden Sahasındaki Göçüğün Nedeni Belli Oldu

41 dakika önce

Bugün sabah saatlerinde Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Sarıkaya Mahallesi Yumurtaş mevkiindeki maden ocağında meydana gelen göçük olayının nedeni belli oldu.

Maden Sahasındaki Göçüğün Nedeni Belli Oldu, System.String[]
Bugün sabah saatlerinde Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Sarıkaya Mahallesi Yumurtaş mevkiindeki maden ocağında meydana gelen göçük olayının nedeni belli oldu. Şu anda 3 kişinin göçük altında bulunduğu, bir kişinin de yaralı olarak Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı olayda enkaz altındaki kişilere ulaşılmaya çalışılırken, göçüğün kaya bloklarının sahadan kaldırılması sırasında meydana geldiği belirtildi. Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bölgede inceleme yapması için 3 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Milas Sarıkaya Mahallesi Yumrutaş mevkiinde faaliyet gösteren özel bir şirkete ait Albit Maden sahasında taşeron firma olarak çalışma yapan şirket çalışanları kaya blokları kaldırıldığı sırada göçük oluştu. Meydana gelen göçük nedeniyle 2 adet ekskavatör ve 1 adet kamyon operatörleri ile göçük altında kaldı.

Maden ocağında bugün patlatma olmadığı belirtilirken, önceden yapılan patlatma alanındaki Albit madenlerinin (kaya bloklarının) sahadan kaldırılması esnasında kaya bloklarının yerinden oynaması sonucu sahada çalışmakta olan ekskavator operatörleri Engin Tutuk, Servet Çapacıoğlu ve kamyon şoförleri Şükrü Otalak ile Tayfun Akıncı'nın göçük altında kaldığı öğrenildi.

Tayfun Akıncı çıkarıldı

Şirket çalışanları tarafından Tayfun Akıncı göçük altından çıkartılarak Milas Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ayakta tedavi edildiği belirtilen Tayfun Akıncı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Göçük altında kalan Şükrü Otlak, Engin Tutuk ve Servet Çapacıoğlu'nu kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ayrıca soruşturma kapsamında Milas Cumhuriyet Başsavcısı Adem Efe koordinesinde olmak üzere 3 cumhuriyet savcısı olayla ilgili inceleme yapması için görevlendirildi. Olay yerinde Cumhuriyet Başsavcısı Adem Efe de görevlendirdiği diğer savcılarla birlikte çalışma yapıyor. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:00 Kaynak: İHA

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