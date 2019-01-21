Maden Şehidi Yakınlarından Kontenjan Talebi

Zonguldak Maden
Şehitleri Aileleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit, "TTK'ya yapılacak işçi alımında maden şehitlerinin çocukları kura çekilişine tabi tutulmadan 250 kişilik kontenjan ayrılmalı." dedi.
Yiğit, ilçe merkezindeki dernek hizmet binasında Zonguldak, Karabük
ve Bartın
'daki maden şehidi ailelerinin yakınlarının katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye Taşkömürü Kurumu
'na (TTK) alınacak bin 500 işçi için maden şehitlerinin çocuklarına kontenjan ayrılmasını istedi.
Maden şehidi çocuklarına kontenjan ayrılmamasının üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Yiğit, şöyle devam etti:
"Bizler maden şehidi çocukları olarak yaş şartı aranmaksızın ve bayanların da değerlendirilmesini istiyoruz. Kurumun yer altı ve yer üstü işçiliklerinde prevü noksanlıklarından dolayı ihtiyacı var. Daha önce uygulama örneklerinde olduğu gibi Kamu Personeli Seçme Sınavı
ile işçi alımları olmuş, yaş şartı aranmamıştı. Aynı uygulama maden şehitlerinin çocukları için de uygulanabilir. TTK'ya yapılacak işçi alımında maden şehitlerinin çocukları kura çekilişine tabi tutulmadan 250 kişilik kontenjan ayrılmalı. Hem kurumun işçi açıklarına bir nebze fayda sağlamak hem de mağdur olan ailelerin mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyoruz."
Babasını maden ocağındaki kazada kaybeden Gülyüz Mumcu da şehit madencilerinin çocuklarının kuruma işçi alımında kontenjan beklediğini dile getirdi.