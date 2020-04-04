Maden şehri Zonguldak'ta "korona virüs endişesi" - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Maden şehri Zonguldak'ta 'korona virüs endişesi' - Son Dakika

Maden şehri Zonguldak'ta "korona virüs endişesi"

6 saat önce

Maden şehri Zonguldak'ta "korona virüs endişesi" Doktor Belediye Başkanı, endişesini Cumhurbaşkanına böyle anlattı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışların durdurulduğunu açıklamasının ardından madenin başkenti Zonguldak'ta alınan tedbirler...

Maden şehri Zonguldak'ta "korona virüs endişesi"

Doktor Belediye Başkanı, endişesini Cumhurbaşkanına böyle anlattı

ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışların durdurulduğunu açıklamasının ardından madenin başkenti Zonguldak'ta alınan tedbirler aralıksız sürüyor.

Uzunmehmet'in kömürü bulmasıyla birlikte madencilik serüveninin başladığı Zonguldak'ta 1867 yılında ve 1940 yılında iki kez "Mükellefiyet Dönemi" yaşanılan Zonguldak'ta yurdun dört bir yanından gelen işçiler yer altındaki kömürü ülke ekonomisine kazandırmak için çalıştı. 62 bin işçinin mükellef olarak çalıştığı kent; mükellefiyet döneminin sona ermesiyle de bugüne kadar 5 bini aşkın maden şehidi verdi.

Ömrünü ülke ekonomisine katkı sağlamak için adayan işçiler yıllarca yerin altındaki taşkömürünü yer üstüne çıkartmak için çalıştı. "Pnömokonyoz" hastalığını yaşayan çoğu işçi zaman zaman sağlık taramalarından geçirildi. İşçiler, göçük altında kalarak yaşamını yitirirken bunun yanı sıra da akciğer hastalığı sebebiyle de yaşamlarını yitirdiler.

Zonguldak, taşkömürü üretiminde 1868'den beri çok sayıda insanın pnömokonyoz; meslek hastalığından kaybetmiş, meslek hastalığı bildiriminin en yüksek oranda yapıldığı kent olarak 2017 yılında düzenlenen sempozyuma ev sahipliği de yaptı.

2008 yılında düzenlenen bir başka raporda da Zonguldak'ın iş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölümlerde 22 kişi ile 14. sırada olduğu belirtildi. Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda çalışan işçiler ise pnömokonyoz hastalığının yanı sıra diğer hastalıklara karşı röntgen taraması başta olmak üzere sağlık taramalarından geçiriliyor.

Yaşlı nüfusu son 5 yılda Türkiye ortalamasının üstünde

TÜİK Zonguldak Bölge Müdürlüğü'nün geçen mart ayında açıkladığı "İstatistiklerle Yaşlılar, 2019" verilerine göre Zonguldak'ta yaşlı nüfusu son beş yılda 25,9 arttı. Bu oran Karabük'te 17, Bartın'da yüzde 19 olarak kaldı. Türkiye ortalaması ise yüzde 21,9 olarak açıklandı. Zonguldak'ın Türkiye ortalamasının üstünde olduğu ortaya çıktı.

2019 yılında Zonguldak'ın nüfusunun ikinci en yaşlı grup olan 11-13,9 oranları arasında yer aldığı gözlendi. 2023 yılında Türkiye'nin yaşlı oranı en yüksek illeri arasında Zonguldak'ın da bulunacağı ve yaşlı oranının yüzde 14'ü aşacağı öngörülüyor.

Zonguldak'ın durumunu anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışların kapatıldığını açıklaması ile kentte tedbirler daha sıklaştırıldı. Kararın açıklanmasından önce Zonguldak Belediye Başkanı Doktor Ömer Selim Alan telekonferans ile Zonguldak'ın durumunu anlattı. Kentin maden şehri olması sebebiyle kronik rahatsızlıklar ve akciğer rahatsızlıkların yoğun olarak yaşandığı kentte korona virüsün etki etmesiyle birlikte vefat sayılarının da yüksek olduğunu aktaran Alan ile Erdoğan arasındaki diyalog ise şöyle gerçekleşti:

"Bütün talimatları harfiyen uyguluyoruz. Sayın Valimizle beraber gerekeni yapmak için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Zonguldak'ın çok özel iki durumu var. Ben biliyorsunuz hekimim 15 sene Kızılay Kan Merkezinde müdürlük görevi yaptım. TTK'ya ait kömür ocaklarında üretim durduruldu. Rödevanslı saha sahiplerimiz de üretime ara verdiler. Ama Zonguldak'ın genelini ilgilendiren bir sıkıntımız var. Hedef kitlemiz 18-65 yaş arasıydı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan sonra Zonguldak 65 yaş üstü nüfusta en yoğun il. ve maden şehri olması hasebiyle kronik rahatsızlık ile özellikle akciğer rahatsızlığı noktasında çok büyük sıkıntımız var. Vatandaşlarımızın da bir parça vurdumduymazlığı eklendiği zaman bizde bu çok büyük endişe uyandırıyor. Rakamlarla aram iyidir. Sağlık Bakanımızın açıkladığı vaka ve can kayıplarına baktığımızda Zonguldak ne yazık ki yüzde 4.5'ta can kaybında. Yüzde 4'lere yakın can kaybı oranımız var. Valimiz ve emniyet müdürümüzle tedbirleri neredeyse kısmi karantinaya kadar götürdük."

Öte yandan kent merkezinde ve ilçelerde Hıfzısıhha Kurullarınca alınan sıkı tedbirler uygulanıyor. Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı da korona virüs tanısı koymak için yetkilendirildi.

Maden şehri Zonguldak'ta korona virüs endişesi

Cumhurbaşkanı, Zonguldak, Maden, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 03:01 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Jandarma, Düzce ile Sakarya arasındaki geçişleri engellemek için yolu kayalarla kapattı
İçişleri Bakanlığı, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağına uyan gençlere teşekkür etti Türk profesör, aşıyı bulmak için kendini laboratuvarda karantinaya aldı
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi         
21:24
TRT'nin koronavirüs için özel hazırladığı TRT'nin koronavirüs için özel hazırladığı "Ev Yapımı" dizisi izleyiciyle buluşacak         
21:16
Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak         
21:08
Türkiye'de 7 ilde 10 yerleşim yeri daha karantinaya alındı Türkiye'de 7 ilde 10 yerleşim yeri daha karantinaya alındı         
21:01
Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinde son 24 saatte dikkat çeken sayı: 19 bin 664 test yapıldı Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinde son 24 saatte dikkat çeken sayı: 19 bin 664 test yapıldı         
20:58
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 501'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 501'e yükseldi         
20:21
İçişleri Bakanlığı, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi İçişleri Bakanlığı, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi         
20:05
Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek         
19:50
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 362'ye yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 362'ye yükseldi         
19:14
ABD'li ünlü şarkıcı Pink, kendisinin ve oğlunun koronavirüse yakalanıp yendiğini açıkladı ABD'li ünlü şarkıcı Pink, kendisinin ve oğlunun koronavirüse yakalanıp yendiğini açıkladı         
18:53
Tartıcılık yapıp para kazanmak için sokağa çıkan 11 yaşındaki Yasin'e yardım eli uzandı Tartıcılık yapıp para kazanmak için sokağa çıkan 11 yaşındaki Yasin'e yardım eli uzandı         
18:37
Jandarma, Düzce ile Sakarya arasındaki geçişleri engellemek için yolu kayalarla kapattı Jandarma, Düzce ile Sakarya arasındaki geçişleri engellemek için yolu kayalarla kapattı         
18:27
Fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklardan uçuruma yuvarlandı Fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklardan uçuruma yuvarlandı         
18:16
İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 75'ten yüzde 16'ya düştü İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 75'ten yüzde 16'ya düştü         
18:02
Trump, azil sürecinin başlamasına yol açan üst düzey istihbarat yetkilisini kovdu Trump, azil sürecinin başlamasına yol açan üst düzey istihbarat yetkilisini kovdu         
17:45
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü         
17:05
Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 19 yaşındaki genç, polisten kaçarken kaza yaptı Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 19 yaşındaki genç, polisten kaçarken kaza yaptı         
17:04
Dorukhan Toköz'den sözleşme için yeni açıklama: Sahalara dönünce her şey konuşulur, halledilir Dorukhan Toköz'den sözleşme için yeni açıklama: Sahalara dönünce her şey konuşulur, halledilir         
17:03
İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler         
16:48
Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm         
16:38
Adana'da polis helikopterle Adana'da polis helikopterle "Evde kal" uyarısını yineledi         
16:36
Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı         
16:34
Abdullah dede Mehmetçiği 70 yıl önce askerdeki tekmili ile karşıladı Abdullah dede Mehmetçiği 70 yıl önce askerdeki tekmili ile karşıladı         
16:34
Mario Jardel'den Galatasaray taraftarlarına mesaj: Real Madrid maçını asla unutmayacağım Mario Jardel'den Galatasaray taraftarlarına mesaj: Real Madrid maçını asla unutmayacağım         
16:32
Wanda Nara'nın Wanda Nara'nın "Icardi İtalya'ya dönmek istiyor" itirafı, PSG'nin sözleşmesini feshetmesine neden oldu         
16:27
Güvercin ve köpeğin şaşırtan dostluğu kameraya yansıdı Güvercin ve köpeğin şaşırtan dostluğu kameraya yansıdı         
16:27
AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı         
16:13
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi         
16:10
Kadıköy'de sokağa çıkan 20 yaşındaki genç: Bir mesele var ondan çıktım Kadıköy'de sokağa çıkan 20 yaşındaki genç: Bir mesele var ondan çıktım         
16:08
Galatasaray'ın da istediği Hasan Ali Kaldırım'a Leicester City talip oldu Galatasaray'ın da istediği Hasan Ali Kaldırım'a Leicester City talip oldu         
16:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2020 21:56:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Maden şehri Zonguldak'ta "korona virüs endişesi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]