Maden sektöründe burs projesi meyvelerini verdi - Son Dakika

Maden sektöründe burs projesi meyvelerini verdi

08.04.2021 14:56
Maden sektöründe burs projesi meyvelerini verdi, System.String[]

Maden sektöründe verimliliği yükseltmek, iyi yetişmiş nitelikli mühendis ihtiyacına cevap vermek amacıyla Ege Maden İhracatçıları Birliğinin içinde yer aldığı Maden Sektör Kurulunun hayata geçirdiği burs projesi, meyvelerini vermeye başladı.

Maden sektöründe verimliliği yükseltmek, iyi yetişmiş nitelikli mühendis ihtiyacına cevap vermek amacıyla Ege Maden İhracatçıları Birliğinin içinde yer aldığı Maden Sektör Kurulunun hayata geçirdiği burs projesi, meyvelerini vermeye başladı.

Türkiye'de 2020-21 eğitim döneminde üniversite sınavına giren ve ilk 80 bin arasına giren 146 öğrenci, tercihlerini maden mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve cevher hazırlama mühendisliğinden yana kullandı.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, 146 öğrenciye asgari ücrete varan miktarlarda burs vermeye başladıklarını dile getirdi.

Pandemi nedeniyle iki yıl sonra düzenlenen Ege Maden İhracatçıları Birliğinin olağan mali genel kurulunda konuşan Başkan Kaya, "Aramıza yeni katılan bu öğrencilerimizin, gençlerimizin sektörlerimiz adına en donanımlı şekilde bölümlerinden mezun olmalarını sağlayıp fabrikalarımızda, kendi açacakları fabrikalarda ya da işletmelerde başlattığımız bu reform hareketini hızlandırmalarını umut ediyoruz. Madencilik sektörü olarak 15 milyar dolar ihracat hedefimize bu tür projelerle ulaşacağız" diye konuştu.

Ege Maden İhracatçıları Birliği, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği, YÖK ile imzaladıkları protokol çerçevesinde, 2020-2021 yılında maden mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve cevher hazırlama mühendisliği seçen ve sınavda ilk 80 binde yer alan öğrencilere burs vermeye başlamıştı.

EMİB'in üçüncü sanal ticaret heyeti Avustralya'ya olacak

Ege Maden İhracatçıları Birliğinin 2018 yılı olağan genel kurul toplantısında göreve geldiklerinden bu yana 3 yılı başarılı bir şekilde tamamlamış olmanın gurur ve heyecanını yaşadıklarının altını çizen EMİB Başkanı Kaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Geçen üç yıllık sürede sektörümüze ve ihracata ait genel sorunların çözümü için yönetim kurulu olarak ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde bire bir girişimlerde bulunduk. Sektörümüzün çıkarları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürdük ve sektörümüzü ilgilendiren bütün konuların yakın takipçisi olduk. Pandemi nedeniyle fiziksel organizasyon yapamadığımız için bu dönemde tüm etkinliklerimizi online platformlar üzerinden gerçekleştirdik. URGE doğaltaş kümelerimizde yer alan firmalarımıza gerçekleştirdiğimiz dijital eğitimlerin yanı sıra, 24-26 Kasım 2020 tarihlerinde Vietnam'a 15-18 2021 Şubat tarihlerinde ise Orta Doğu ülkelerine yönelik sanal sektör doğal taş ticaret heyetini organize ettik. Önümüzdeki süreçte URGE Projemizdeki firmalarımıza yönelik Avustralya'ya bir sanal sektörel doğal taş ticaret heyeti organize etmek için Ticaret Bakanlığına başvuracağız."

Doğal taş sektöründe, işlenmiş ürün üretimini teşvik etmek amacıyla Amorf Doğal Taş Proje Tasarım Yarışmasını sektöre kazandırdıklarını hatırlatan Kaya, "Ham madde ya da yarı mamul yerine, özellikle doğal taş ham maddesine tasarımla, sanatsal ve estetik dokunuşla, yenilikçi teknolojilerle sağlanacak katma değerli üretimler ihracat hacmimizi hak ettiği gibi çok daha yüksek seviyelere çıkaracaktır. O nedenle doğal taş sektörüne tasarımı ve estetiği getirmeyi, katma değerli üretimler gerçekleştirmeyi ve bu üretimler için yeni yatırımlar yapılmasını arzu ediyoruz. ve elbette madencisi, sanayicisi, akademisi, tasarımcısı, mimarı ve iç mimarı ile üç boyutlu düşünen insanlarla hep birlikte sektörde yeni bir ekonomi oluşturmak istiyoruz. 2021 yılında da düzenleyeceğimiz bu yarışmaya ilginin daha fazla olacağını başvuru sayısının artacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

16 STK ortak hareket ediyor

Madencilik sektöründe faaliyet gösteren 16 sivil toplum kuruluşunun "Ben değil" biz felsefesini öne çıkardığını, Ankara nezdinde sorunların çözümü için ortak hareket ettiğinin altını çizen EMİB Başkanı Kaya, 16 STK'nın bir araya gelmesinde EMİB Yönetim Kurulunun emeğinin büyük olduğunu, sorunları bütüncül çözmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Madencilik sektöründe, iş kazalarını önlemek amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyla yürüttüğü Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme projesine başvurularının kabul edildiğini dile getiren EMİB Başkanı Kaya, bu proje ile madenlerde gerçekleşen iş kazalarını önemli ölçüde engellemeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Genel kurulda Ege Maden İhracatçıları Birliğinin 2021 yılı bütçesi 12 milyon 200 bin TL kabul edilirken, çalışma programı da benimsendi.

Ege Maden İhracatçıları Birliği, 2020 yılını 931 milyon dolar ihracat rakamıyla geride bırakırken, 2021 yılının ilk çeyreğinde ihracatını yüzde 7'lik artışla 216 milyon dolardan, 232 milyon dolara taşıdı. Ege Maden İhracatçıları Birliği 2021 yılı sonunda ihracatta 1 milyar doları geçmeyi hedefliyor. - İZMİR

Maden sektöründe burs projesi meyvelerini verdi
Maden sektöründe burs projesi meyvelerini verdi
Maden sektöründe burs projesi meyvelerini verdi

Doğal Taş, Türkiye, Maden, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Maden sektöründe burs projesi meyvelerini verdi - Son Dakika Ekonomi


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