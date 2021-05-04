Maden sektöründen ocak-nisan döneminde 1 milyar 772 milyon dolar ihracat - Son Dakika

Maden sektöründen ocak-nisan döneminde 1 milyar 772 milyon dolar ihracat

04.05.2021 10:50
Maden sektöründen ocak-nisan döneminde 1 milyar 772 milyon dolar ihracat, System.String[]

Madencilik sektörü ihracatı bu yılın ilk dört ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40,2 oranında artarak 1 milyar 772 milyon 904 bin dolara çıktı.

Doğal taş ihracatı söz konusu dönemde yüzde 26 artışla 620 milyon dolara ulaşırken, metalik madenler grubunda yüzde 63 artış kaydedildi ve ihracat rakamı 630 milyon 351 bin dolar seviyesine ulaştı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Maden Sektörü Başkanı Rüstem Çetinkaya, sektörün ocak-nisan performansını değerlendirdi.

Türkiye'nin toplam ihracatına aralıksız katkı veren maden sektörü pandemi yılının yaralarını sarmaya başladı. Üretim ve istihdam odaklı çalışan sektörün ihracatı bu yılın ilk dört ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40,2 oranında artarak 1 milyar 772 milyon 904 bin dolar olarak hesaplandı. Metalik madenler ihracatı ocak-nisan döneminde bir yıl öncesinin aynı dönemine göre ciddi sıçrama kaydederek yüzde 63 artışla 630 milyon 351 bin dolara ulaştı. Ferro alyaj grubu ihracatı yüzde 61 artışla 167 milyon dolar olarak hesaplanırken, doğal taş ihracatı ocak-nisan döneminde bir yıl öncesine göre yüzde 26 oranında arttı ve 620 milyon dolara ulaştı. Endüstriyel mineraller grubu ihracatı da yüzde 25 artışla 354 milyon dolar olarak hesaplandı.

"2020'NİN YARALARINI SARMAYA BAŞLASAK DA NAVLUN FİYATLARI CİDDİ ENGEL TEŞKİL EDİYOR"

Sektörün ocak-nisan performansını değerlendiren TİM Sektörler Konseyi Maden Sektörü Başkanı Rüstem Çetinkaya şu ifadeleri kullandı: "Gelen veriler, sektörümüzün 2020'nin yaralarını hızla sarmaya başladığını gösteriyor. Bu ivme ile ihracatta 2019 rakamlarını da geçerek kolektif bir başarıya imza atmak istiyoruz. Metalik madenlerde birim fiyatları özelindeki artış ihracat rakamlarımıza da olumlu yansıyor. Diğer yandan ülkemizin hem toplam ihracatının hem de sektör ihracatımızın önünde ciddi engeller teşkil eden sorunlarımız da yok değil. Navlun fiyatlarındaki fahiş artışlar, birçok satılmış hazır malzemenin tahsilatını ve sevkiyatını frenliyor. Doğal taş tarafında büyük pazarlarımızdan biri olan Hindistan'da vaka sayıları zirve yapmış durumda. Söz konusu durum ikinci çeyrek itibariyle yavaşlamaya neden olabilir. İşlenmiş doğal taş özelinde en büyük ihracat pazarlarımızdan biri olan Suudi Arabistan'la ilgili belirsizlik ortamı da üreticilerimizin önünü görememesine neden oluyor."

İhracat, Nisan, dolar, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Maden sektöründen ocak-nisan döneminde 1 milyar 772 milyon dolar ihracat - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Rusya Kadın Milli Takımı futbolcusu Todua: Erkek futbolculara maç öncesi cinsel ilişki yasak ama bize serbest Rusya Kadın Milli Takımı futbolcusu Todua: Erkek futbolculara maç öncesi cinsel ilişki yasak ama bize serbest Florida'da okul müdürü 6 yaşındaki kıza kürekle şiddet uyguladı Florida'da okul müdürü 6 yaşındaki kıza kürekle şiddet uyguladı Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı TV8'in dizisi reyting kurbanı oldu! Doğduğun Ev Kaderindir final yapıyor TV8'in dizisi reyting kurbanı oldu! Doğduğun Ev Kaderindir final yapıyor Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan oyuncu Uğur Güneş, yeni dizisi için imaj değiştirdi Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan oyuncu Uğur Güneş, yeni dizisi için imaj değiştirdi Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kentte çok sayıda kişi hayatını kaybedebilir Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kentte çok sayıda kişi hayatını kaybedebilir 17 günlük tam kapanma, 19 Mayıs tatili nedeniyle bir hafta daha uzayabilir 17 günlük tam kapanma, 19 Mayıs tatili nedeniyle bir hafta daha uzayabilir Cami provokasyonunun ardından bu kez de sokağa çıktılar! Alparslan Kuytul ve beraberindekiler gözaltına alındı Cami provokasyonunun ardından bu kez de sokağa çıktılar! Alparslan Kuytul ve beraberindekiler gözaltına alındı
Dünya İran'daki esrarengiz ölümü konuşuyor! Üst düzey elçilik çalışanı 18. kattan düşerek hayatını kaybetti Dünya İran'daki esrarengiz ölümü konuşuyor! Üst düzey elçilik çalışanı 18. kattan düşerek hayatını kaybetti         
11:43
Devlet Bahçeli canlı yayında açıkladı: 100 maddelik yeni anayasa önerimizin hazırlık aşaması tamamlandı Devlet Bahçeli canlı yayında açıkladı: 100 maddelik yeni anayasa önerimizin hazırlık aşaması tamamlandı         
11:26
Eski Tahkim Kurulu Başkanı ve Galatasaray Yöneticisi Türker Arslan, koronaya yenik düştü Eski Tahkim Kurulu Başkanı ve Galatasaray Yöneticisi Türker Arslan, koronaya yenik düştü         
11:15
Ekrem İmamoğlu'na Ekrem İmamoğlu'na "Türbeye girerken ellerini arkadan bağladı" soruşturması! Murat Ongun da doğruladı         
10:59
Yılmaz Vural'a küfreden Novikovas: Kaybetmeyi kabullenemedim Yılmaz Vural'a küfreden Novikovas: Kaybetmeyi kabullenemedim         
10:49
Güne yükselişle başlayan dolar 8,30 seviyelerinden işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 8,30 seviyelerinden işlem görüyor         
10:35
Bagajda bulunan çürümüş cesedin sırrı çözüldü! Kız arkadaşı tarafından öldürülmüş Bagajda bulunan çürümüş cesedin sırrı çözüldü! Kız arkadaşı tarafından öldürülmüş         
10:28
Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye küçümsenen Ali Uçar'ın romanı çıktı Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye küçümsenen Ali Uçar'ın romanı çıktı         
09:45
Muafiyet listesi güncellendi! İçişleri Bakanlığı, kafa karıştıran 3 konuya daha açıklık getirdi Muafiyet listesi güncellendi! İçişleri Bakanlığı, kafa karıştıran 3 konuya daha açıklık getirdi         
09:35
Üst geçit çöktü, metro araçların üzerine düştü! Meksika'yı sarsan faciada 23 kişi öldü, 49 kişi yaralandı Üst geçit çöktü, metro araçların üzerine düştü! Meksika'yı sarsan faciada 23 kişi öldü, 49 kişi yaralandı         
09:01
Bayram sonrasında kademeli normalleşme planı! Önce okullar açılacak sonra sırasıyla küçük esnaf ve restoranlar Bayram sonrasında kademeli normalleşme planı! Önce okullar açılacak sonra sırasıyla küçük esnaf ve restoranlar         
08:29
Yasak Elma dizisine veda eden Nesrin Cavadzade'den dikkat çeken gönderme Yasak Elma dizisine veda eden Nesrin Cavadzade'den dikkat çeken gönderme         
07:27
Gamze Atakan, sildiği mutluluk pozunu nişanlısı İsmail Balaban'la konuştuktan sonra geri yükledi Gamze Atakan, sildiği mutluluk pozunu nişanlısı İsmail Balaban'la konuştuktan sonra geri yükledi         
00:01
Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler         
21:44
Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti         
16:38
Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti         
15:58
Aleyna Tilki'nin annesi Aleyna Tilki'nin annesi "Kendime çok güveniyorum" deyip kolunu öptü         
15:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2021 12:01:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Maden sektöründen ocak-nisan döneminde 1 milyar 772 milyon dolar ihracat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement