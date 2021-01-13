Maden sektörünün 2020 ihracatı 4,27 milyar dolar oldu - Son Dakika

Maden sektörünün 2020 ihracatı 4,27 milyar dolar oldu

13.01.2021 12:09
Maden sektörünün 2020 ihracatı 4,27 milyar dolar oldu, System.String[]

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer, maden sektörünün 2020'yi 4,27 milyar dolarlık ihracatla kapattığını bildirdi.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer, maden sektörünün 2020'yi 4,27 milyar dolarlık ihracatla kapattığını bildirdi.

Dinçer, yazılı açıklamasında, tüm sektörlere ham madde kaynağı olması sebebiyle ihracat ve ekonomiye dolaylı katkısı toplam 40 milyar dolar olan maden sektörünün geçen yılı yüzde 0,9 kayıpla tamamladığını ifade etti.

Sektörde geçen yıl 4,27 milyar dolarlık ihracat yapıldığını aktaran Dinçer, bunun 1,7 milyar dolarlık bölümünün doğal taş madenlerinden oluştuğunu belirtti.

Dinçer, maden sektörünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen sektörlerden biri olduğunu vurgulayarak, "Şubat 2020 itibarıyla ilk sert düşüşü sektör ihracatının yüzde 30'unu oluşturan Çin pazarında yaşadık. Yeni normal dönemin başlangıcı olarak kabul edilen haziran ayı ile toparlanmaya başladık." değerlendirmesinde bulundu.

İhracattaki düşüşü telafi etmek adına sektör paydaşlarının büyük çaba gösterdiğine işaret eden Dinçer, "Sektör olarak 2020'de 190 ülkeye ihracat yaptık ve bütün zorluklara rağmen Türkiye'nin toplam ihracatındaki payımız yüzde 2,73 olarak gerçekleşti." ifadesini kullandı.

İşlenmiş mermer ihracatında ilk sırada ABD var

Dinçer, Çin, ABD, İspanya, Belçika, Bulgaristan, Suudi Arabistan, İtalya, İsrail, Hindistan ve Romanya'nın en çok ihracat yapılan ülkeler olduğunu belirtti.

Geçen yıl değer bazında en çok ihraç edilen maden ürününün yüzde 16,98'lik payla işlenmiş mermer olduğunu ifade eden Dinçer, şunları kaydetti:

"İkinci sırada yüzde 15,53'lük payla blok mermer-traverten, üçüncü sırada yüzde 7,10'luk payla bakır cevherleri yer aldı. Çinko cevherleri yüzde 6,78'lik pay ile dördüncü sırada yer alırken, beşinci sırada yüzde 6,35'lik pay ile işlenmiş traverten yer aldı. İşlenmiş mermer ihracatımızda ilk sırada yüzde 27'lik pay ile ABD, ikinci sırada yüzde 17'lik pay ile Suudi Arabistan, üçüncü sırada ise yüzde 9'luk pay ile İsrail yer aldı. Blok mermer-traverten ihracatımızda ise ilk sırada yüzde 81'lik pay ile Çin, ikinci sırada yüzde 9'luk pay ile Hindistan, üçüncü sırada yüzde 2'lik pay ile Mısır yer aldı. Bakır cevherleri ihracatımızda yüzde 54'lük pay ile Bulgaristan ilk sırada, yüzde 29'luk pay ile Çin ikinci sırada, yüzde 8'lik pay ile İsveç üçüncü sırada yer aldı."

İMİB, 2021'in ilk aylarında 7 ülkeye gidecek

Dinçer, İMİB'in geçen yıl ağustos-ekim döneminde Hindistan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Umman, Bahreyn, Fas ve Tunus'ta sanal ticaret ziyaretleri kapsamında 757 ikili görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bu yıl da organizasyonlara devam edeceklerini belirten Dinçer, şu ifadeleri kullandı:

"22 Şubat-4 Mart tarihlerinde Mısır, Ürdün ve Cezayir'e, 8-19 Mart tarihlerinde Birleşik Krallık'a sanal ticaret heyeti gerçekleştireceğiz. Bangladeş– Tayvan ticaret heyetlerimizi ise 29 Mart-6 Nisan tarihlerinde düzenleyeceğiz, 12-16 Nisan'da ise bir diğer pazarımız olan Rusya'ya sanal ticaret heyetiyle gideceğiz. Amacımız, Türk doğal taşının tanıtımını aralıksız sürdürmek ve sonrasında ticarete dönecek ikili buluşmaların gerçekleşmesini sağlamak."

Dinçer, 2021'de maden arama, çıkarma ve işleme süreçlerine ilişkin sektörü daha ileriye taşıyacak, iş süreçlerini hızlandıracak ve kapsamı büyütecek düzenlemelere ihtiyaç duyulacağını vurgulayarak, "Ham madde ve enerji kaynağı olması bakımından stratejik bir noktada bulunan ve aynı zamanda çeşitlilik bakımından dünyanın onuncu büyüğü olan Türk madenciliğinin daha dinamik bir çerçeveye oturması için bunların yapılması elzemdir. Bu noktadaki beklentilerimizi bakanlıklarımıza ve ilgili bütün kurumlara ilettik. Ülkemizin geleceği için bütün tarafların üzerine düşeni yapacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul, Türkiye, Maden, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Maden sektörünün 2020 ihracatı 4,27 milyar dolar oldu - Son Dakika Ekonomi


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