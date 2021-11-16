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Maden sektörünün dikkati Harran'daki Bazda taş ocaklarına çekilecek - Son Dakika

Maden sektörünün dikkati Harran'daki Bazda taş ocaklarına çekilecek

16.11.2021 11:49
Maden sektörünün dikkati Harran'daki Bazda taş ocaklarına çekilecek

6. Uluslararası Taş Kongresi yürütme kurulu üyeleri, Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki Bazda taş ocaklarının tarihinin anlaşılması ve turizme kazandırılması amacıyla bölgede incelemelere başladı.

6. Uluslararası Taş Kongresi yürütme kurulu üyeleri, Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki Bazda taş ocaklarının tarihinin anlaşılması ve turizme kazandırılması amacıyla bölgede incelemelere başladı.

6. Uluslararası Taş Kongresi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Çalapkulu, Bazda'nın yıllardır mağara olarak adlandırıldığını, buranın aslında bir yer altı taş işletmesi olduğunun anlaşıldığını söyledi.

Kongrede özel bir oturumda Bazda taş ocaklarının ele alındığını aktaran Çalapkulu, İtalya Carrara'da günümüzde faal olan yer altı işletmesi ile 6500 yıl önceye geçmişinin dayandığı tahmin edilen Bazda'nın karşılaştırıldığını, buranın kongredeki katılımcıları hayrete düşürdüğünü ifade etti.

Çalapkulu, bölgede araştırma yapmak için aralarında Prof. Dr. Sacit Özer, Maden Mühendisi Prof. Dr. Seyfi Kulaksız ve jeologların olduğu bir ekiple kente geldiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Beklentilerimiz bizim şu yönde, dünyaya doğal taş teknolojisinin yıllar önce bu coğrafyada başladığını anlatabilmek. Geçen hafta Ege Maden İhracatçı Birliklerinin Avrupa Birliği projesinde Carrara yer altı işletmesini gezdik, bugün de Şanlıurfa'daki yer altı işletmelerini gezeceğiz. Burada son derece önemli bir şey var, dünyadaki teknolojinin de başlama noktası miladı Şanlıurfa Harran, Bazda olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki çalışmalardan sonra çalışma grubumuz bunun daha önemli olan bulgularını kamuoyuyla paylaşacaklar. Beklentiler buradaki çivi yazıları, semboller, arami harfler ile ilgili çekimlerimizi yapacağız. Bence bu coğrafya mutlaka görülmeye değer."

Cumhuriyetin 100. yılında 7. Taş Kongresini Marbel İzmir Fuarı ile eş zamanlı olarak gerçekleştireceklerini aktaran Çalapkulu, yapacakları çalışmaların sonucunu burada paylaşmayı hedeflediklerini aktardı.

Maden sektörünün dikkati Harran'daki Bazda taş ocaklarına çekilecek
Maden sektörünün dikkati Harran'daki Bazda taş ocaklarına çekilecek
Maden sektörünün dikkati Harran'daki Bazda taş ocaklarına çekilecek
Maden sektörünün dikkati Harran'daki Bazda taş ocaklarına çekilecek
Maden sektörünün dikkati Harran'daki Bazda taş ocaklarına çekilecek

Yürütme Kurulu, Şanlıurfa, Harran, Maden, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Maden sektörünün dikkati Harran'daki Bazda taş ocaklarına çekilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Maden sektörünün dikkati Harran'daki Bazda taş ocaklarına çekilecek - Son Dakika
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