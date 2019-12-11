Maden şirketinde 48 işçi işten çıkarıldı - Son Dakika

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde özel bir maden işletmesinde çalışan 48 işçi işten çıkarıldı.



Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Şetat Madencilik A.Ş. Krom ve Olivin işletmesinde çalışan işçiler işten çıkarıldı. Aynı anda işten çıkarılan 48 işçi, Orhaneli 9 Eylül Meydanı'nda basın açıklamasında bulundu. Maaşlarını, bayram mesailerini ve normal mesailerini 4 aydır alamadıklarını belirten işçiler, maaşlarının bir kısmının yatırılmasını talep ettiklerini fakat bu talebin yerine getirilmediğini belirtti.



İşten çıkan İbrahim Susuzlar, "Bunlar bizim duygularımızla oynadılar. Ben 1 ay öncesi işi bırakmış olabilirim. Ama arkadaşlarım SGK'nın 29. Kod 25. Maddesi'nden iş sözleşmeleri feshedilmiştir. Bu madde çok ağır bir maddedir. Ne işsizlik maaşı alabilecekler ne de iş bulabilecekler, bu madde önlerine çıkacaktır. Şetat Madencilik'i Şetat yapan işçilerdir" dedi.



CHP, İYİ Parti ve Vatan Partisi temsilcileri de işçilere destek olurken emniyet güçleri önlem aldı. Basın açıklamasının ardından işçiler alandan sessizce ayrıldı.



Basın mensupları ise gittikleri Şetat Madencilik işletmesinde hiçbir yetkili ile görüşemedi. - BURSA