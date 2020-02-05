Maden şirketinden

Bursa'nın Yenişehir ilçesi Kirazlıyayla Mahallesi'nde yatırım girişimlerini sürdüren maden şirketinin Lübnanlı bir firma olduğuna dair iddialara yanıt geldi.



Şirket sözcüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada, şirketin Lübnanlı değil Türk şirketi ve sahiplerinin Türk olduğu, bu söylenti ile projenin itibarının zedelenmeye çalışıldığı belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Meyra Maden Şirket Sözcüsü Dr. Mustafa Zengin, "Firmanın birinci kuşak sahibinin babası, Osmanlı'nın hüküm sürdüğü yerlerden olan Beyrut'ta yaşamış bir Osmanlı Türkü'dür. Lozan Anlaşması ile ana yurduna gelmiş ve bütün hayatını, yatırımlarını Türkiye'de sürdürmektedir. Beyrut'ta hala akrabaları ve yerleri vardır. Lakin bir Osmanlı Türkü olarak yaşam yeri olarak ana yurdunu seçmiştir. Yani bu iddiaları da diğerleri gibi asılsız, ucundan kıyısından bilgi kırıntıları ile kocaman bir yalana çevirdikleri bir kara propagandadır. Bütün bu iletişim ve bilgilendirme çalışmalarımız karşı tarafı telaşlandırmış olmalı ki, havayı suyu bırakıp şimdi de Lübnanlı firma ifadesiyle yeni bir oyun içindeler" diye konuştu.



Zengin, "Köy halkına ve muhtarlara uzman ve mühendisler tarafından bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Fakat iddialardan biri de halkımıza hiç bilgilendirme yapmadığımızdır. Toplantılarla ilgili fotoğrafları basın aracılığıyla paylaşacağız. YEÇEP Sözcüsü başta olmak üzere herkesi iddialarını bilimsel yoldan kanıtlamaya davet ediyoruz. 'Ne kadar uzmanları varsa halkın önünde bunları tartışalım' diyoruz. Madem söyledikleri doğru neden gelmiyorlar?" dedi. - BURSA