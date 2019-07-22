Maden sivil toplum temsicileri Ankara'dan umutlu döndü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Doktor Şeref Kalaycı, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Cevat Genç ile görüşen temsilciler, bürokratik engeller, ruhsatlandırma, izin belgeleri konusunda çözüm için ilk adımın atıldığını belirtmişlerdir.

Dünyada nadir ülkenin sahip olduğu Türkiye Madencilik Sektörü'nün temsilcileri, Ankara'ya çıkarma yaparak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Doktor Şeref Kalaycı, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Cevat Genç ile görüşmüşlerdir. Sorunları dinleyen bakan yardımcıları, başta izin bedelleri olmak üzere acilen alınması gereken önlemler konusunda sektör temsilcilerinin yüreğine su serpmişlerdir.

Türkiye'de Madencilik Sektörü'nde faaliyet gösteren birlik ve STK başkanları ortak bir açıklama yaparak; sektörün 2019 yılının ilk çeyreğinde yüzde 9.2 küçüldüğünü, sektörde ciroların düştüğünü, ihracatın da 5 milyar dolardan 4 milyar dolara gerilediğini, işletmeleri yarına taşıma sıkıntısının baş göstermeye başladığını dile getirerek, acil önlem alınmazsa Madencilik Sektörü'nün S.O.S verdiğine dikkat çekmişlerdir. Olumsuz gelişmeler sektördeki işsizlik oranını büyük ölçüde arttırdığını da belirtmişlerdir.

Hükümet Sektör Temsilcileri ile Toplandı

Madencilik sektöründe yükselen bu olumsuzluklar üzerine; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Doktor Şevket Kalaycı, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Maden ve Petrol İşleri (MAPEG) Genel Müdürü Cevat Genç, sektörün yaşadığı sıkıntıları görüşmek için Madencilik Sektörü, STK ile Ankara'da ayrı ayrı görüşmeler yapmışlardır. Görüşmede, Madencilik Sektörü Temsilcileri, yaşadıkları sorunları ve acil önlem alınması gereken konuları tek tek bakan yardımcıları ve MAPEG Genel Müdürü'ne anlatma fırsatı bulmuşlardır.

''İZİN BEDEL VE SÜREÇLERİ MADENCİNİN BELİNİ BÜKÜYOR''

Sektör temsilcileri görüşmelerde özellikle izin prosedürleri, mülkiyet sorunları, orman mülkiyet bedellerinin yüksekliğinin yatırımcıların belini büktüğüne dikkat çekerek şu açıklamayı yapmışlardır: ''Devlet diğer sektörlerde yatırım yapanlara bedelsiz arazinin yanı sıra, yol, su, elektrik vb. alt yapı gibi teşvik hizmetleri verirken; madenciler, yatırımları için çok ağır orman izin bedelleri, 2015 yılından itibaren 2-3 kat arttırılan yüksek ruhsat bedelleri ve kamulaştırma bedelleri, maden kapama ve rehabilitasyon bedelleri, devlet hakkı bedeli ödemek zorunda kalıyorlar. Bu durum, madencilik projelerine ve yatırımlarına olan ilgiyi azaltıyor. Eğer yüksek izin ve ruhsat bedelleri makul seviyelere çekilmezse, Türkiye'de maden aramacılığı ve yatırımı her geçen yıl daha da azalacaktır. ''

Bu sorunlar madencilik sektörünün dışa bağımlılığını daha da arttıracağını belirten temsilciler, ''Dışa bağımlılık ülke ekonomisine giderilmesi güç yeni bir kanal açacaktır.''demişlerdir.

Konu ile ilgili olarak Genel Madenciler Derneği Başkanı Cemil Ökten,

''Toplantılara Madencilik Sektörü'nün tüm STK'ları katıldılar. Bürokratik engeller, izin bedelleri, teşvikler, ruhsatlar, ruhsat belgelerinin kısa zamanda tamamlanması gibi öncelikli konuları üç bakan yardımcısına ayrıntılarıyla anlattık. Konuyu titizlikle ele alacaklarını dile getiren bakan yardımcıları; S.O.S veren sorunlarımızın çözümleri için ilk adımı atıldı.'' demişlerdir.

TOPLANTILARA KİMLER KATILDI

Madencilik sektörünün sorunlarının çözümü için Ankara'da yapılan görüşmelere sektörü temsilen;

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın DİNÇER, Altın Madencileri Derneği Başkanı Hasan YÜCEL, Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus ŞAHİN, Genel Madenciler Derneği Başkanı Cemil ÖKTEN, Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Ali EMİROĞLU, TÜMMER Başkanı İbrahim ALİMOĞLU, Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt KAYA, EGE MADENCİLER DERNEĞİ Başkanı Hakan ÜRÜN,Çanakkale Madenciler Derneği Başkanı Mehmet Naci TÜLEK, Agrega Üreticileri Birliği Başkanı Şevket KORUÇ, SERHAM Seramik, Cam ve Çimento Hammaddeleri Üreticileri Derneği Başkanı Ahmet GÜMÜŞÇÜ, KÖMÜRDER Başkanı Gökalp BÜYÜKYILDIZ, TOBB Madencilik Meclisi Başkanı İsmet KASAPOĞLU katılmışlardır.