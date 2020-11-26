"Maden suyu kanser riskini ve cilt kusurlarını azaltıyor" - Son Dakika

"Maden suyu kanser riskini ve cilt kusurlarını azaltıyor"

26.11.2020 13:24

İlk defa online platformda düzenlenen I. Ulusal Maden Suyu Kongresi ile maden suyunun bilinmeyen yönleri gün yüzüne çıkarıldı.

İlk defa online platformda düzenlenen I. Ulusal Maden Suyu Kongresi ile maden suyunun bilinmeyen yönleri gün yüzüne çıkarıldı. Prof. Dr. Yavuz Dizdar, maden suyunun kanser riskini azaltma üzerine olumlu etkisi olduğunu söyledi. Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık da maden suyu konusunda merakını gidermek isteyenler için 'Mucize İçecek Maden Suyu' kitabının okunması tavsiyesinde bulundu.

Maden suyunun kanser riskinin azalmasından cilt güzelliği için faydalarına, mineral ihtiyacını karşılamasından çocuk beslenmesindeki önemine kadar pek çok bilgi I. Ulusal Maden Suyu Kongresi'nde konuşuldu. Online olarak düzenlenen ve iki gün süren kongrede akademisyenlerin anlatımıyla 30'u aşkın sunum kamuoyuyla paylaşıldı. Kongrede maden suyunun Anadolu coğrafyasındaki önemi ve insan yaşamı üzerindeki etkileri tüm yönleriyle ele alındı.

KINIK: MİNERAL İÇİN EN İYİ KAYNAK MADEN SULARIMIZDIR

Kızılay Genel Başkanı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi AYAY Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Kerem Kınık, "Toprağın ana bileşeni minerallerdir. Bu minerallerin de içeriği ve birbirine olan oranları, toprağın yaşamını, toprakta yaşayan canlıların çeşitliğini bunun sonucunda da toprağın verimliğini etkilerler. Mineraller insan yaşamı için de elzem yapılardır. Vücut tarafından da sentezlenemediğinden dolayı mutlaka dışarıdan alınması gereken bu küçücük yapılar, eksikliğinde de insan hayatını olumsuz yönde etkilemekte, bazen de yaşamla bağdaşmayan ölüm olayları oluşturmaktadır. Su,  toprak ve insan kimyasının arasındaki uyum eşsiz bir denge üzerine kurulmuştur. Bu yaşam döngüsünün devam edebilmesi için insanların yeterli derecede toprak ve su ilişkisinde olan mineralleri bünyesine alması gerekir. Bundan dolayı doğal kaynaklardan bu minerallerin alınması gerçekten insan açısından, sağlık açısından çok önemlidir. Bu konudaki en iyi kaynak da maden sularımızdır. Yaradılıştan bu yana toprak ve su döngüsü insana bir ödül gibi verilmiş olan maden suyu, mucizevi etkilerinin daha çok incelenmesi, idrak edilmesi ve sağlıklı bir gelecek için tüketilmesi çok önemlidir" diye konuştu.

"MADEN SUYU CİLT KUSURLARINI AZALTIR"

Mineralli suların kozmetik uygulamalarını anlatan Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Ayşe Karadağ, "Mineralli doğal suların, sprey şeklinde cildi nemlendirici, rahatlatıcı veya dermatolojik tedavilerde tamamlayıcı ürün olarak yüzdeki kızarıklıkları, kaşıntıyı azaltma, güneş yanıklarında, akne tedavisi sonrası bakım, atopik dermatit, sedef ve egzama hastalıklarında yatıştırıcı, epilasyon, kimyasal peeling gibi dermo-kozmetik işlemler sonrası rahatlatıcı olmasını hedefleyen birçok ticari ürün bulunuyor. Tüm cilt koşullarında güvenle kullanılabileceği yapılan çalışmalarda belirtilmiştir. Maden suları dahil olmak üzere mineralli suların cilt sağlığı üzerine arındırıcı, temizleyici, antienflamatuar, keratolitik, nemlendirici, antioksidan özellik gösterme gibi etkileri dolayısıyla, tek başlarına veya başka bir kozmesötik ürünün kompozisyonunda kullanımları yeni ürünlerin geliştirilmesi potansiyelinin de yüksek olduğunu göstermektedir."

KANSER RİSKİNİ AZALTAN ŞİFA KAYNAĞI: MADEN SUYU

Maden suyunun sağlık üzerine etkisi ve kanser riskini azaltma üzerine olumlu etkisi olduğunu söyleyen İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü'nden Doç. Dr. Yavuz Dizdar şöyle devam etti:

"İnsan vücudunun kaçınılmaz ihtiyaç gösterdiği mineraller var. Bu mineraller tek başına bir işe yaramıyor ama biyolojik sistemin çalışması için zorunludur. Maden suyu içtiğiniz zaman o zorunlu olan mineralleri illaki maden suyunu içerisinden alıyorsunuz. Yapmanız gereken düzenli olarak maden suyu içmektir. Bu kanseri engeller mi derseniz, bu konuda nokta atışı evet ya da hayır deme imkanımız yok. Herkese maden suyunu düzenli olarak tüketmesini öneriyoruz. Çünkü bu, sizin vücudunuzun dengesinin korunması için gerekli. Tabi ki gerçek maden sularını tüketmeniz gerek. Bunu düzenli olarak yaptığınız takdirde sağlığınız için duyduğunuz endişelerin önemli bir kısmı kaybolacaktır."

"BEBEK MAMALARINDA MADEN SUYU KULLANILMALI"

Maden suyunu başta çocuklar olmak üzere her yaştan insanın tüketmesi gerektiğini vurgulayan Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Zeynep Hazal Tekin, "Avrupa ülkelerinde kişi başı mineralli su tüketimi 150 litre sınırlarında iken Türkiye'de bu oran sadece 5 ile 10 litre bandındadır. Avrupa'da ulusal pediatrik beslenme komitelerinin önerileri doğrultusunda uygun mineral içeriğine sahip mineralli suların, bebek maması formülleri hazırlanırken kullanılmaları önerilmektedir. Yüksek ve kıymetli mineral içeriği ile maden suyu başta çocuklar olmak üzere her yaştan insan için faydalı bir içecektir. Günlük su tüketiminin en az 1-2 bardağını maden suyu olarak almak önemlidir. Maden suyunun günlük tüketimini arttırmak için çocuklara hazırlanan içeceklerin ve yiyeceklerin içerisine maden suyu eklenilerek mineral içeriğini arttırabiliriz" diye konuştu.

"KALSİYUM İHTİYACI OLAN BİREYLERİN DİYET LİSTESİNDE MADEN SUYU"

Kemik sağlığına destek olarak maden suyunu öneren Atlas Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğr. Üyesi Dr. Hülya Yılmaz Önal, "2016 yılında Avrupa Gıda Güvenliği Ajansı (EFSA) tarafından kalsiyumun kemiklerin gelişimi için önemli olduğu ve kalsiyum açısından zengin maden sularının işlevsel gıda olarak kullanılabileceği kabul edilmiştir. Yani maden sularını artık bir kalsiyum kaynağı olarak değerlendirebiliriz. Kalsiyum ihtiyacı olan bireylerin diyetlerine ekleyebiliriz. Günlük ihtiyacı karşılamak için sağlıklı bireylerde de maden suyu tüketimini teşvik edebiliriz" dedi.

"MUCİZE İÇECEK MADEN SUYU KİTABINI OKUYUN"

İki gün boyunca 30'u aşkın sunumun değerli akademisyenlerden dinlendiğini belirten Kınık, "Maden suyuna biraz daha farklı boyutlarıyla odaklandık ve tartıştık. Bundan sonra ilkini gerçekleştirdiğimiz bu kongrenin çok daha farklı boyutlarıyla maden suyu, mineralli su ve sağlık ilişkisi, dünyadaki farklı tedavi edici sağlık yönündeki etkileri, endüstriyel etkileri, kalkınma temelindeki, kültür temelindeki etkileri, sanata verdiği etkileri çok boyutlu olarak inanıyorum ki akademisyenler tarafından araştırılacak. Bu kongre neticesinde artan bir ilgi olabileceğini düşünerek Kızılay Kültür Sanat Yayınları'ndan çıkmış olan 'Mucize İçecek Maden Suyu' kitabını sizlere tavsiye ediyorum. Bu kitap aslında bütüncül bir çerçeve sunuyor ve maden suyuna bilmediğimiz yönlerden bir bakış açısı da getiriyor" ifadesinde bulundu.


Maden suyu kanser riskini ve cilt kusurlarını azaltıyor
Maden suyu kanser riskini ve cilt kusurlarını azaltıyor
Maden suyu kanser riskini ve cilt kusurlarını azaltıyor
Maden suyu kanser riskini ve cilt kusurlarını azaltıyor
Maden suyu kanser riskini ve cilt kusurlarını azaltıyor

Yavuz Dizdar, Mucize, Kanser, Maden, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Maden suyu kanser riskini ve cilt kusurlarını azaltıyor' - Son Dakika


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