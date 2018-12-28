Son Dakika Haberleri: Maden, Tarım ve Çay işletmelerine atamalar yapıldı

Maden, Tarım ve Çay işletmelerine atamalar yapıldı

1 saat önce

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, TİGEM, ÇAYKUR ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.

Maden, Tarım ve Çay işletmelerine atamalar yapıldı, System.String[]
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, TİGEM, ÇAYKUR ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 08:25 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Ekonomi
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