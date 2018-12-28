Maden, Tarım ve Çay işletmelerine atamalar yapıldı

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, TİGEM, ÇAYKUR ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, TİGEM, ÇAYKUR ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.

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