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Maden tozuyla ağaç aşılamasından yüzde yüz verim aldı - Son Dakika

Maden tozuyla ağaç aşılamasından yüzde yüz verim aldı

23.06.2021 13:13

Maden tozuyla ağaç aşılamasından yüzde yüz verim aldı Aksaray'da dağdan bulduğu maden tozuyla aşılama yapan üreticinin yöntemiyle 10 yıllık verimsiz ağaçtan bile verim alınırken, Şubat ayında aşılama yapılan ağaçlardaki aşılar tuttu Aksaray'da Hasan Dağı bölgesinde bulduğu maden tozuyla...

Maden tozuyla ağaç aşılamasından yüzde yüz verim aldı

Aksaray'da dağdan bulduğu maden tozuyla aşılama yapan üreticinin yöntemiyle 10 yıllık verimsiz ağaçtan bile verim alınırken, Şubat ayında aşılama yapılan ağaçlardaki aşılar tuttu

AKSARAY - Aksaray'da Hasan Dağı bölgesinde bulduğu maden tozuyla ağaç aşılaması yapan üretici aşılamada yüzde yüz verim aldı. Şubat ayında bile aşılama yapan ve yüzde yüz sonuç alan üretici, yaptığı aşılamaların karşılığını almaya başladı. Aşılama sonrası ağaçtaki tüm yaralar tamamen kapandı, aşılar tuttu.

Aksaray'da meyve bahçeciliği yaparak geçimini sağlayan Ramazan Mutlu (54), ağaç aşılamasında yaptığı çalışmalar ve denemelerle aşılamada tutmama devrini geride bıraktı. Hasan Dağı bölgesinden bulduğu maden tozuyla özel bir karışım yaparak 36 dekar arazisinde bulunan bin 500 meyve ağacına sahip olan Mutlu, aşılamanın yapılmayacağı Şubat ayında bile aşılama yaparak ağaçlardan yüzde yüz verim ve gelişimi sağlamayı başardı. Aşılamada önemli olan yara kapanması ve gelişimi sağlamak için birçok karışım deneyerek Hasan Dağı bölgesinden bulduğu maden tozuyla yaptığı aşılama sonrası hedefine ulaşan Mutlu, 10 yaşındaki meyve vermeyen verimsiz ağaçlardan da aşılama yöntemiyle verim aldı.

"Cevizin acı suyunu akıtmazsak aşılarımız tutmaz"

Aşılama çalışmasını anlatan Ramazan Mutlu, "Aşılamada olmazsa olmaz olay aşı kalemlerimizin zamanında ve sağlıklı ağaçlardan almamız önemli. Ben bunu Şubat sonu ve Mart 15'ine kadar böyle çeşitlerini alıp 10'arlı paketler halinde folyolayıp 4 derece olacak şekilde koyuyorum buzdolabına. Aşılarımızı soğuk ve sıcaktan etkilenmemesi için kutumuza koyarak aşı sahasına gidiyoruz. Orada kalemlerimizi açmadan önce malzemelerimizi dezenfekte ediyoruz, hijyen yapıyoruz. Aşı yapacağımız anaç cevizimiz en az 10 gün, 1 hafta önceden kesilmiş olması lazım. Cevizin acı suyunu akıtmazsak aşılarımız tutmaz" dedi.

"Ağacın anaca kavuşmasından çok etken bir madde"

Birçok deney yaptığını ve en sonunda maden tozu deneyinde çok başarılı olduğunu belirten Ramazan Mutlu, "Hasan Dağı'nda bir maden, toz, toprak diyebilirim. Ama aşı dolgu tozu olarak kullanıyoruz, çok verim alıyoruz. Aşılarımız da kimseyi mağdur etmiyor. Yüzde yüz bir sonuç veriyor diyebilirim. Bunlarla aşılarımızı yapıyoruz. Hasan Dağı'ndan çıkan bir malzeme. Bu malzeme bir maden taş. Ama 800 derecelik bir sıcaklıkta patlatılmış, ısıtılmış, bu hale gelmiş ve aşı tozu olarak kullandığımız bir malzeme. Aşı da çok verimli oluyor. Özel bir karışım, bakteri barındırmıyor, temiz tutuyor, ortamı nemli tutuyor, ağacın anaca kavuşmasında çok etken bir malzeme ve bununla aşı yapıyoruz" diye konuştu.

Şubat ayında bile aşı yaparak yüzde yüz sonuç alıyor

Aşılamada kullandığı malzemeleri dezenfekte ederek ağaçlarının başında yaptığı çalışmayı anlatan Ramazan Mutlu, "10 yaşında verim vermeyen bir ceviz ağacımız. Bunun verim vermediğini daha önceden işaretledik. Peş peşe 2 yıl üst üste ve bu ağaca aşı yapmaya karar vermişiz. Burada 20 Şubat 2021'de, 'Şubat çok erken olur, aşı olmaz' denildi ama ben buraya 3 tane kalem atmışım. 3 kalemimiz de sürmüş, ortalama 60-70 santim sürgünümüz var. Buradaki amaç aşı dolgu tozunun aşıyı ne kadar erken yaparsak yapalım soğuktan, sıcaktan ve nemden koruduğunun ispatı oldu. Ben daha önce toprakla, kumla, kille yaptım Şubat'ta aşılarım tutmadı. Ama bu dolgu tozu sayesinde bu aşılarım tuttu ve coştu. Hemen yanında bir kanadımıza Mart 20'de aşı yaptık. Mart 20'deki aşımızın da yine 3 kalemimizin hepsi de sürmüş. Burada da meyvesi var. Aşımızda dolgu tozu bu aşıyı sağlıklı bir şekilde tutmasını sağladığını ben gözlerimle görüyorum. Bu özel karışımlı tozumuz, ağaçlardaki attığımız kalem aşıları yüzde yüz tutuyor. Yüzde yüz tuttuğu gibi her gözün de tutmasını sağlıyor. Buradaki hedef de bu toz yaraların şöyle baktığımızda kallus oluşumunu tam ağlamış oluyor. Şu anda ağacımızın kallusu tamamlanmış. Burada yara kalmamış gördüğünüz gibi. Bu özel karışım Hasan Dağı'ndan çıkan bir maden, sanayi ortamında patlatılmış, işlemden geçmiş dolgu tozu sayesinde. Ocak ayında da yapsak böyle bir sürgün süreceğine inanıyorum. Dolaba kalemleri saklamanın bir anlamı kalmıyor bu malzeme elimizde olduğu sürece. Aşımız bu şekilde tutuyor ve sonuç ortada" ifadelerini kullandı.

Maden tozuyla ağaç aşılamasından yüzde yüz verim aldı
Maden tozuyla ağaç aşılamasından yüzde yüz verim aldı
Maden tozuyla ağaç aşılamasından yüzde yüz verim aldı
Maden tozuyla ağaç aşılamasından yüzde yüz verim aldı

COVIRAN Bereket, Hasan Dağı, Aksaray, Maden, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Maden tozuyla ağaç aşılamasından yüzde yüz verim aldı - Son Dakika


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