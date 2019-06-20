Maden ve Petrol Uzmanlığı Yönetmeliği

Maden ve petrol uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, uzmanlığa atanmalarına ilişkin usul ve esaslar ile uzman ve uzman yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları belirlendi.

Maden ve petrol uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, uzmanlığa atanmalarına ilişkin usul ve esaslar ile uzman ve uzman yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları belirlendi.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, görevlendirildikleri birimin günlük, kısa ve uzun vadeli işlerine katkıda bulunmakla sorumlu maden ve petrol uzman yardımcıları mesleğe özel yarışma sınavıyla alınacak.

Söz konusu yarışma sınavı, kadro ve ihtiyaç durumuna göre genel müdürlükçe uygun görülen zamanlarda yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya yalnızca sözlü olarak tek aşamalı yapılabilecek.

Yarışma sınavına çağrılacak adayların sayısı, atama yapılacak kadro sayısının 20 katından fazla olamayacak. Yarışma sınavının sadece sözlü sınavdan oluşması halinde ise atama yapılacak kadro sayısının en fazla 4 katı kadar aday sınava çağrılacak.

Yarışma sınavının yapılması, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve itirazların incelenerek karara bağlanması maden ve petrol uzman yardımcılığı yarışma sınavı komisyonunca yapılacak. Komisyon, üye tam sayısıyla toplanacak ve kararlar oy çokluğu ile alınacak.

Komisyon, genel müdür yardımcısı ve daire başkanları arasından belirlenecek 1 başkan ve 4 üyeden oluşacak.

Yazılı sınav klasik veya test usulünde genel müdürlük tarafından yapılabileceği gibi Milli Eğitim Bakanlığına, ÖSYM Başkanlığına, üniversitelere veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırılabilecek.

Görev süresi en az 3 yıl olan uzman yardımcıları için personel dairesi başkanlığınca diğer birimlerin görüşleri de alınmak suretiyle, adaylık eğitimi dışında ve 3 yıllık bir süreyi kapsayacak şekilde ayrıca özel bir çalışma ve yetiştirme planı hazırlanacak.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kadın doktoru döven 2 kız kardeşe 1 yıl 10'ar ay hapis cezası verildi

Erdoğan, VIP kriziyle ilgili konuştu: Yargı kararı İmamoğlu'nun önünü kesebilir

BM'nin Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı rapor kan dondurdu

Danıştay 28 sözleşmeli personel alacak! İşte kadrolar