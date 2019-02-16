Maden Yönetmeliğinde Değişiklik
1 saat önce
Maden bölgeleri· ve ruhsatların taşınmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı.
Maden
bölgeleri· ve ruhsatların taşınmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı.
Resmi gazetede yayımlanan değişiklikle, 23.5.2018 tarihli ve 30429 sayılı "Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmeliğin" 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin "Genel Müdürlük: Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünü" şeklinde değiştirildiği belirtildi.
İlgili yönetmeliğin (ı) bendinde yer alan "temsilcilerinden" ibaresi "ya da şirketleri temsilen" olarak değiştirildi.
Ayrıca, aynı yönetmeliğin 12'nci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "şirketi temsilen şirketin valiliğe bildirmiş olduğu" ibaresi "şirket ya da şirketleri temsilen valiliğe bildirilmiş" olarak değiştirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 10:15 Kaynak: AA
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