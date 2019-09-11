Maden, "Zonguldak'ta Ahilik Haftası kutlanacak"

Zonguldak Ticaret İl Müdürü İsmail Maden, 16 Eylül 2019 günü Zonguldak'ta yılın ahisine şed kuşatma töreni yapılacağını açıkladı.



Zonguldak'ta 16-22 Eylül 2019 tarihleri arasında Ahilik Haftası kapsamında tören düzenlenecek. Valilik önünde düzenlenecek olan tören hakkında açıklamada bulunan Ticaret İl Müdürü İsmail Maden, "13. yüzyılda Anadolu'da temelleri atılan ekonomik ve ticari faaliyetlerin yürütülmesinde ahlakı, doğruluğu, kardeşliği, yardımseverliği, cömertliği, dürüstlüğü, merhametli olmayı ve dayanışmayı esas alan Ahilik Kültürünün bu yıl 32. kutlamasını gerçekleştireceğiz. Esnaf ve sanatkarlığı meslek ahlakı, olgun kişilik, doğruluk ve tevazuuyla harmanlayan bu kültür Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin sosyal ve ekonomik hayatının gelişmesinde çok etkili olmuştur. Hatta diyebiliriz ki Osmanlı Devletini kuran, oradan cihana hükmederek 3 kıtaya adalet dağıtılmasını sağlayan bu yapıdır. Ahilik teşkilatı, esnaf ve sanatkarları fütüvvetnameler ile ahlaki ve İslami prensipler etrafında birleştirerek, Anadolu'da birlik, beraberlik ve refahın sağlanmasına, toplumsal düzenin tesis edilmesine öncülük etmiştir. Ahiliğin en temel nasihatı, harama bakma, haram yeme, haram içme. Doğru, sabırlı, dayanıklı ol. Yalan söyleme, büyüklerinden önce söze başlama, kimseyi kandırma, kanaatkar ol. Dünya malına tamah etme. Yanlış ölçüp eksik tartma. Kuvvetli ve üstün durumda iken affetmesini, hiddetli iken yumuşak davranmasını bil ve kendin ihtiyaç duyarken bile başkalarına verecek kadar Cömert ol, şeklindedir. Ahiliğin kurucusu Ahi Evran Veli'nin ticaret ahlakına, dayanışmaya ve paylaşmaya dayanan ilkeleri, günümüzde de esnaf ve sanatkarlarımıza yol göstermektedir. Asırlar öncesinden bugüne uzanan, yeni nesillerin yoluna da ışık tutacak olan bu gelenektir. Belirlediği hedeflere güvenli ve istikrarlı adımlarla yürüyen Ülkemizin manevi muhafızı ve sağlam yapı taşlarının başında Ahiliğin bugünkü temsilcileri olan ticaret ve sanayicilerimiz ile Esnaf teşkilatlarımız gelmeye devam edecektir. Esnaf ve sanatkarlarımız, insanlar arasındaki ticari ve toplumsal ilişkilerde dürüstlük, güvenilirlik, iş ve meslek ahlakına saygı, hak ve hukuka riayet etme, saygılı, şefkatli, cömert ve güler yüzlü olma ilkelerini esas alan Ahilik sistemini uygulamaya bugün de devam etmektedir. Ahilik kültürünün taşıdığı evrensel değerler, bugün tüm insanlığın ihtiyacı olan ortak değerlerdir. Millet olarak en zor zamanlarımızda dahi ayakta kalmamızı, güçlükleri yenmemizi, birlik ve beraberliğimizi korumamızı, kültürümüzün ayrılmaz parçası haline gelen değerlerimiz yani Ahilik ruhu ile başarmaktayız. Yüzyıllardır birlik ve dayanışma içerisinde günümüze kadar varlığını sürdüren Ahilik, geçmişimizin mirası ve geleceğimizin teminatıdır. Bu mirası aynı birlik ve dayanışma içerisinde devam ettiren sanayici, tüccar, esnaf ve sanatkarlarımızdır. Tüccarlarımız, Esnaf ve Sanatkarımız ticaretini yaparken "müşteri velinimetimizdir" anlayışı ile hareket etmektedir. Anadoluyu İslam Yurdu yapan Ahilik teşkilatının ve onların kültürümüze kotladığı Ticaret ahlakının yaşamasını ve yaygınlaşmasını sağlamak üzere Ahilik Kutlamaları yapılmaktadır. Bu yıl 16-22 Eylül Ahilik Haftası olarak ilan edilmiştir. Medeniyetimizin bu topraklarda kök salıp çınar olmasında, bu toprakların İslam toprağı olmasında, Selçukludan Osmanlıya oradan cihana hükmetmesine vesile olan Ahilik ruhunun yeniden canlanması, medeniyetimizin ihyası, yeniden büyük Türkiye Sevdamızın dayanağı olan Ahilik kültürü haftası Bu yıl 16 22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Bu vesileyle 16 Eylül Pazartesi günü saat 10: 30 da Valilik önündeki açılış törenine ve saat 12: 00 'da ki Ahi pilavı ikramımıza tüm halkımızı davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK