Madenci arkadaşıyla son fotoğrafı paylaştı: Geriye bir ben kaldım - Son Dakika
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Madenci arkadaşıyla son fotoğrafı paylaştı: Geriye bir ben kaldım

17.10.2022 10:51

Amasra'da 41 kişinin hayatını kaybettiği faciadan yıllık izinde olması nedeniyle kurtulan Gürkan Yıldırım, 9 arkadaşıyla çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşarak, "Söz bulunmaz yer altını anlatmaya, acımız çok büyük. Resimden bir ben kaldım" notunu düştü.

Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessese Müdürlüğü'ne ait ocakta geçen cuma günü saat 18.15'te meydana gelen patlamada 41 kişi yaşamını yitirirken, 11 kişi yaralandı. Yaşamlarını kaybedenler toprağa verilirken, geriye acı hatıraları kaldı.

7'Sİ HAYATINI KAYBETTİ, 1'İ AĞIR YARALI

Maden işçilerinin bulunduğu fotoğraflar ortaya çıkarken, 1 ay önce ocakta mola verildiği sırada çekilen fotoğrafta 9 arkadaş yer aldı. Fotoğrafta yer alan Yasin Çelik, Enes Aydın, Murat Öztan, Serkan Nakaş, Mustafa Can Yıldırım, Ali Doğru ve Gürdal Serenli yaşamlarını yitirdi. Yaralanan İzzet Ak ise İstanbul'da Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Madenci 8 arkadaşıyla çektirdikleri fotoğrafı paylaşıp, 'Geriye bir ben kaldım' yazdı

"SÖZ BULUNMAZ YER ALTINI ANLATMAYA"

Fotoğrafta yer alan Gürkan Yıldırım ise yıllık izinde olması nedeniyle patlamadan kurtuldu. Gürkan Yıldırım arkadaşlarıyla birlikte olduğu fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşarak, "Söz bulunmaz yer altını anlatmaya, acımız çok büyük. Resimden bir ben kaldım" yazdı.

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Kaynak: DHA

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Amasra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Madenci arkadaşıyla son fotoğrafı paylaştı: Geriye bir ben kaldım - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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