Fotoğrafta yer alan Gürkan Yıldırım ise yıllık izinde olması nedeniyle patlamadan kurtuldu. Gürkan Yıldırım arkadaşlarıyla birlikte olduğu fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşarak, "Söz bulunmaz yer altını anlatmaya, acımız çok büyük. Resimden bir ben kaldım" yazdı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Madenci arkadaşıyla son fotoğrafı paylaştı: Geriye bir ben kaldım - Son Dakika

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