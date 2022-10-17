MADENCİ 9 ARKADAŞIYLA ÇEKTİRDİKLERİ FOTOĞRAFI PAYLAŞIP, 'GERİYE BİR BEN KALDIM' YAZDI- YENİDEN - Son Dakika
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MADENCİ 9 ARKADAŞIYLA ÇEKTİRDİKLERİ FOTOĞRAFI PAYLAŞIP, 'GERİYE BİR BEN KALDIM' YAZDI- YENİDEN

17.10.2022 11:54

BARTIN'ın Amasra ilçesindeki, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne ait ocakta meydana gelen grizu patlamasında 41 kişi yaşamını yitirirken, işçilerden geriye kalan fotoğrafları yürekleri dağladı.

BARTIN'ın Amasra ilçesindeki, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne ait ocakta meydana gelen grizu patlamasında 41 kişi yaşamını yitirirken, işçilerden geriye kalan fotoğrafları yürekleri dağladı. Yıllık izinde olması nedeniyle patlamadan kurtulan Gürkan Yıldırım, 9 arkadaş çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşarak, 'Söz bulunmaz yer altını anlatmaya, acımız çok büyük. Resimden bir ben kaldım' dedi.

TTK Amasra Müessese Müdürlüğü'ne ait ocakta geçen cuma günü saat 18.15'te meydana gelen patlamada 41 kişi yaşamını yitirirken, 11 kişi yaralandı. Yaşamlarını kaybedenler toprağa verilirken, geriye acı hatıraları kaldı. Maden işçilerinin bulunduğu fotoğraflar ortaya çıkarken, 1 ay önce ocakta mola verildiği sırada çekilen fotoğrafta 9 arkadaş yer aldı. Fotoğrafta yer alan Yasin Çelik, Enes Aydın, Murat Öztan, Serkan Nakaş, Mustafa Can Yıldırım, Ali Doğru ve Gürdal Serenli yaşamlarını yitirdi. Yaralanan İzzet Ak ise İstanbul'da Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Fotoğrafta yer alan Gürkan Yıldırım ise yıllık izinde olması nedeniyle patlamadan kurtuldu. Gürkan Yıldırım arkadaşlarıyla birlikte olduğu fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşarak, 'söz bulunmaz yer altını anlatmaya, acımız çok büyük. Resimden bir ben kaldım' yazdı.

YORUMLAR
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Madenci arkadaşıyla son fotoğrafı paylaştı: Geriye bir ben kaldım Madenci arkadaşıyla son fotoğrafı paylaştı: Geriye bir ben kaldım Maden faciasından yaralı kurtulan kocasına ait çizmeyle hastane önünde bekleyen kadının sözleri yürek yaktı Maden faciasından yaralı kurtulan kocasına ait çizmeyle hastane önünde bekleyen kadının sözleri yürek yaktı Manisa haber | Soma'daki faciadan kurtulan madenciler, Amasra'daki ailelerin acısını paylaşıyor Manisa haber | Soma'daki faciadan kurtulan madenciler, Amasra'daki ailelerin acısını paylaşıyor
Kaynak: DHA

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Amasra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MADENCİ 9 ARKADAŞIYLA ÇEKTİRDİKLERİ FOTOĞRAFI PAYLAŞIP, 'GERİYE BİR BEN KALDIM' YAZDI- YENİDEN - Son Dakika

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SON DAKİKA: MADENCİ 9 ARKADAŞIYLA ÇEKTİRDİKLERİ FOTOĞRAFI PAYLAŞIP, 'GERİYE BİR BEN KALDIM' YAZDI- YENİDEN - Son Dakika
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