Madenci Anıtı, 35 yıldır kentin simgesi

ZONGULDAK'ta, 35 yıl önce heykeltıraş Prof. Dr. Tankut Öktem tarafından yapılan 'Madenci Anıtı' kentin simgesi oldu. Araştırmacı Yazar Yüksel Yıldırım, anıtın dört ayrı figür ile dört ayrı anlam taşıdığını söyledi.

Genel Maden İşçileri Sendikası'nca 1986 yılında ünlü heykeltıraş Prof. Dr. Tankut Öktem'e Madenci Anıtı yaptırıldı. Dönemin sendika başkanı Mehmet Tezer'in destekleriyle yapılan anıt alanı gösteri ve tören alanı olarak da kullanılıyor. Anıt hakkında bilgiler veren araştırmacı yazar Yüksel Yıldırım, Madenci Anıtı'nın kentin tarihini simgeleştirdiğini ifade etti. Anıtın ana caddelerin birleştiği noktada olduğunu ifade eden Yıldırım, "Bu şehrin bir kaderi var. Yaklaşık iki asırlık bir tarihi var. Bu tarihi simgeleştirmek istediler. Şehrin merkezinde böyle bir anıtımız yoktu. O yüzden yer olarak yeni çarşıyı seçtiler. Burası aslında caddelerin birleştiği bir nokta. Zaten anıtlarda böyle bir noktalara yapılır ki insanlar tarafından öğrenilebilsin, görülebilsin" dedi.