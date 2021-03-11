Madenci cinayetinde katil evlat çıktı - Son Dakika

Madenci cinayetinde katil evlat çıktı

"Gölgesi yeter" dediği babasını öldürdüğünü polise itiraf etti

ZONGULDAK - Zonguldak'ta evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden maden işçisi Yalçın Karadöngel'i oğlu E.K.'nın öldürdüğü ortaya çıktı.

Zonguldak'ın Kilimli İlçesinde Karadın Mahallesi'nde evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren maden işçisi Yalçın Karadöngel'in hayatını kaybetmesinin ardından olayla ilgili soruşma başlatan Zonguldak Emniyeti, şüpheli olan Yalçın Karadöngel'in oğlunu gözaltına aldı. E.K.' nin, polise verdiği ifadede suçu itiraf ettiği öğrenildi. Çapraz sorguya alınan E.K., çelişkili ifadeler verince suçunu itiraf etti.

Hayatını kaybeden maden işçisi Yalçın Karadöngel'i oğlu E.K., sosyal medya hesabından 'Baba candır, gölgesi yeter' paylaşımında bulundu. Öte yandan maden işçisinin oğlu E.K. ile birlikte ilçede eşya satışı yaptıkları iş yerinin bulunduğu öğrenildi. Emniyette suçunu itiraf eden E.K., güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. E.K.'nın adliyedeki sorgusu sürüyor.