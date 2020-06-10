Madenci iş yerinde rahatsızlandı, 18 işçi karantinaya alındı - Son Dakika

Zonguldak'ta bir madenci gece yarısı gittiği iş yerinde rahatsızlanınca korona virüs şüphesiyle tedavi altına alındı. İşçinin ilk testi negatif sonuçlanırken temas ettiği 18 işçi ev karantinasına alındı.



Edinilen bilgiye göre 2009 yılında Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda işe başlayan S.Ç. (37) isimli maden işçisi, gece vardiyası için çalışmak üzere gittiği Gelik işletmesinde rahatsızlandı. Geçen pazar gecesi yaşanan olayda, hastalanan işçi iş yeri hekimi ve sağlık personeli tarafından hastaneye sevk edildi.



Burada korona virüs şüphesi ile hastaneye yatırılan işçi, koşulların uygun olmadığı iddiasıyla dilekçeyle imza vererek hastaneden ayrıldı. Ertesi gün 112 acil sağlık ekipleri ve polis ekiplerince yeniden hastaneye yatırılan işçinin ilk testi negatif çıktı. Ancak işçinin temas kurduğu diğer 18 madenci ev karantinasına alındı.



"18 işçi 14 günlük ev karantinasında"



GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, süreci şöyle aktardı:



"Karadon Müessesesi Gelik İşletmesinde sosyal bakım dediğimiz iş yerinde çalışan bir arkadaşımız pazar gecesi 12.08 vardiyesine geldiğinde iş yerine rahatsızlandığını beyan etmiş. İş yeri hekimi ve sağlık personeli hastaneye sevk sağlanmış. Hastanedeki kontrolden sonra arkadaşımızı kovid şüphesi ile hastanemizde misafir etmişler. Yalnız arkadaşımız hastanede kendine göre koşulların uygun olmadığını düşünerek sabaha karşı saat 04.30 civarlarında dilekçe yazarak hastaneyi terk etmiş. Pazartesi günü öğleden sonra arkadaşımız evinden 112 sağlık ekipleri ve polis arkadaşlar o zaman tekrar hastaneye getirilmiş ve tedavisine başlanmış. Bununla beraber bu arkadaşımızın temas ettiği 17 kişi dün itibariyle 18 kişi 14 günlük ev karantinasına alındı. Şu an arkadaşlarımız filyasyon ekibinin belirlediği 18 kişi oldu. Bunlar 14 günlük ev karantinasında beklemekteler. Dün akşam itibariyle korona virüs şüphesi bulunan arkadaşımızın test sonucu geldi. Sonucu negatif çıktı. İkinci ve üçüncü testler yapıldıktan sonra arkadaşımızın test sonuçları belli olacak. 18 arkadaşımız ev karantinasında, durumları takip edilmektedir."



45 işçi daha 14 günlük ev karantinasında



Öte yandan geçen haftalarda TTK Armutçuk Müesesesi'nde bir işçinin test sonucunun pozitif çıkması üzerine temas kurduğu 45 maden işçisi ev karantinasına alınmıştı. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, "Bir önceki vak'amız Armutçuk'ta gerçekleşti. Arkadaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Bildiğiniz gibi 45 arkadaşımız orada filyasyon ekibinin tespit ettiği 14 günlük ev karantinasındalar. Çok şükür ne durumu pozitif çıkan arkadaşımızve 45 arkadaşımızda yeni bir gelişme yok. Hepsi iyiler" şeklinde ifade etti. - ZONGULDAK