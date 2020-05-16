Madenci kentinde 4 gün sürecek kısıtlama başladı - Son Dakika

Madenci kentinde 4 gün sürecek kısıtlama başladı

ZONGULDAK - Yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında 14 Büyükşehir ve Zonguldak'ta alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında 14 Büyükşehir ve Zonguldak'ta alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Gece 00.00 ile birlikte kentte sessizlik hakim oldu. Emniyet ekipleri gece yarısı itibariyle kontroller yaparak vatandaşları kısıtlama konusunda uyardı. Kentin en işlek caddesi olan Gazipaşa caddesi görevli olan personeller haricinde boş kalırken sessizliğe büründü. 14 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması 19 Mayıs tarihinde sona erecek.