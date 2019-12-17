Madenci Korosu, GMİS'E teşekkür etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Madenci Korosu, GMİS'E teşekkür etti - Son Dakika

Madenci Korosu, GMİS'E teşekkür etti

6 saat önce

Zonguldak maden işçilerinden oluşan Madenci Korosu ile Koro Şefi Celal Abbas Yılmaz Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil'i ziyaret etti.

Madenci Korosu, GMİS'E teşekkür etti, System.String[]

Zonguldak maden işçilerinden oluşan Madenci Korosu ile Koro Şefi Celal Abbas Yılmaz Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil'i ziyaret etti.


Madenci Korosu, verdiği destek ve sağladığı katkılar nedeniyle GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil'e ve Yönetim Kurulu'na teşekkür etti. Ziyarette GMİS Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir ile şube yöneticileri hazır bulundu.


Madenci Korosu, 7 Aralık 2019 tarihinde Ankara'da büyük ilgi gören bir konser vermişti. - ZONGULDAK

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:49 Kaynak: İHA
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