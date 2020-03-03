Madenci korosu Vali Bektaş'ı ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Madenci korosu Vali Bektaş'ı ziyaret etti - Son Dakika

Madenci korosu Vali Bektaş'ı ziyaret etti

6 saat önce

Kent Konseyi Madenci Korosu, Vali Erdoğan Bektaş'ı ziyaret etti.

Madenci korosu Vali Bektaş'ı ziyaret etti, System.String[]

Kent Konseyi Madenci Korosu, Vali Erdoğan Bektaş'ı ziyaret etti.


Vali Bektaş Madenci Korosu'nu toplantı salonunda ağırladı.


Kent Konseyi Başkanı Yesari Sezgin yaptığı açıklamada,"Biliyorsunuz bizim geçen seneden beri bu programı oluşturduk. Bizim en çok istediğimiz çalışmalardan bir tanesiydi, sağolsun arkadaşlarımızla birlikte bu noktaya getirdik Biz sizinle zaman zaman paylaşıyoruz sizin koroya ne kadar desteklediğiniz de biliyoruz. Koroya sizin ne kadar değer verdiğinizi ve önemsediğinizi çok iyi biliyoruz. Sizin desteğinize her zaman ihtiyacımız olacak Sayın Valim"dedi.


Vali Erdoğan Bektaş'da madenci korosunun Zonguldak'ın markası olduğunu belirterek, Kent Konseyi Zonguldak adına bu işi sahiplenmişse çok güzel bir şey, yolunuzu açık olsun bize ne düşerse elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya hazırım" dedi.


Ziyarette Kent Konseyi Başkanı Yesari Sezgin Vali Erdoğan Bektaş'a madenci Korosunu İstanbul EMİT fuarı'nda konser verdiği andan çekilen bir fotoğrafı hediye etti. - ZONGULDAK

Erdoğan Bektaş, Kent Konseyi, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:37 Kaynak: İHA
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