Üye Girişi
Madenci, sendikasını çiçeklerle karşıladı - Son Dakika

Madenci, sendikasını çiçeklerle karşıladı

06.09.2021 14:41
Madenci, sendikasını çiçeklerle karşıladı, System.String[]

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Merkez Yönetim Kurulu ile şubeler yöneticileri, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi Gelik İşletmesi'nde çalışan maden işçilerini ziyaret ederek imzalanan toplu iş sözleşmesi ile bilgi verdi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Merkez Yönetim Kurulu ile şubeler yöneticileri, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi Gelik İşletmesi'nde çalışan maden işçilerini ziyaret ederek imzalanan toplu iş sözleşmesi ile bilgi verdi.

Ziyarete Genel Başkan Hakan Yeşil ile birlikte GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir ile GMİS'e bağlı şubelerin başkan ve yöneticileri katıldı.

İşyerine "Maden ve MTA işçileri sizinle gurur duyuyor" yazılı TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ve GMİS Yönetim Kurulu'nun fotoğraflarının bulunduğu pankartlar asan madenciler, toplu iş sözleşmesinde alınan haklardan memnuniyetlerini ifade etmek için GMİS Yönetimini çiçeklerle karşıladı.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil'e yeraltı işçileri ile yerüstü-harici işçileri adına çiçekler sunuldu.

GMİS Karadon Şube Başkanı Kemalettin Karataş, son 30 yılın en iyi toplu iş sözleşmesinin imzalandığını belirterek, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

"Her şartta mücadeleye devam ettik"

Maden işçilerine hitaben konuşan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, "Çok değerli madenci kardeşlerim, dostlarım, arkadaşlarım, Genel Maden İşçileri Sendikası yönetim kurulları ve şahsım adına hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Tüm maden şehitlerimizi, emek sınıfında hayatını kaybeden arkadaşlarımızı, ülkemizin güvenliği ve savunmasında hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bildiğiniz gibi 29'ncu Dönem Toplu İş Sözleşmesi dönemi 1 Ocak 2021 tarihinde başladı. Pandeminin, ülkenin dış siyasetinin, yangınların, sel felaketlerinin ortasında çok yoğun uğraşlarla bir toplu iş sözleşmesi dönemi geçirdik. Her şartta mücadeleye devam ettik. Hükümete yaptığımız teklifi ve Hükümetin bize verdiği teklifi hepimiz biliyoruz. Bu toplu iş sözleşmesinde başlarken iki önemli konumuz vardı; Yerüstünde çalışan arkadaşlarımızın ücretleri ve yeraltında çalışan arkadaşlarımızın grupları arasındaki ücret farkları. Sizler büyük bir aile olduğumuzu her fırsatta gösterdiniz. Bu toplu sözleşme döneminde de bizlere katkı sağladınız. Sizlerden aldığımız güçle, sizlerden aldığımız destekle Hükümetin bize verdiği teklifi kabul etmedik. Dedik ki bu şartlar altında bunu kabul etmemiz mümkün değil. Ülkenin yaşadığı enflasyonla, pazarda yaşadığımız enflasyonla bize verilen tekliflerin kabul edilebilmesi mümkün değil dedik. Yaptığımız çalışmalarla, bakanlıklar, bakan yardımcılıkları, Enerji Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, bürokratlar, siyasiler, her yere gittik, derdimizi anlattık. Sorunların çözümü konusunda olmazsa olmaz dedik. Ankara'da yakaladığımız o ivmeyi sözleşmenin sonuna kadar sürdürdük. Gün birlik ve beraberlik günüydü. Bu anlamda hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

"Son dönemlerin iyi toplu iş sözleşmesi"

Erbakan döneminden sonra yapılan en iyi toplu iş sözleşmesi olduğuna dikkat çeken Genel Başkan Hakan Yeşil şöyle devam etti:

"Toplu iş sözleşme dönemleri her zaman yüzde yüz bitecek diye bir şey yok. Ama bu toplu sözleşme son dönemlerde, en son Erbakan döneminden sonra yapılan en iyi sözleşme.

Düşük ücretli çalışan arkadaşlarımızın sorunları vardı. Biliyorsunuz hepimiz harici adayıyız, 3 bin 577 lira gibi bir ücretle geçinen bir kısım arkadaşımız vardı. Bu arkadaşlarımızın ücretleri 4 bin 100 TL'ye tamamlandı. Yani bu arkadaşlarımıza 523 lira gibi bir zam alındı. Taban ücretlerimiz bundan böyle 4 bin 100 TL oldu. Devamında ilk 6 ay için yüzde 12, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı, üçüncü ve dördüncü 6 aylarımız yüzde 5'er ve artı enflasyon farkı alındı. 30 yıldan beri uğraştığımız bizim kıdem zammı dediğimiz bir hak vardı. Çok şükür bu toplu sözleşmede bunu da TÜRK-İŞ Başkanımız Ergün Atalay'ın sayesinde sizlere armağan ettik. Senelik 7 TL, 7 x yıl olarak artık yevmiyelerimizin dışında bir hizmet zammımız da var.

Özellikle harici arkadaşlar için söylüyorum; 4 bin 100 TL'ye tamamlanan ücretlere yüzde 12 zam uygulanacak, üzerine bizim yoğun mücadelemiz, Genel Maden İşçileri Sendikası'nın teşkilatının, yönetim kurulundan, şubelerine, temsilcisine kadar mücadelesiyle aldığımız, bizim sendikamızın önderliğinde aldığımız aylık 450 TL, günlük 15 TL bir ücretimiz var. Arkadaşlarımız her ay bu ücret zammından yararlanacak. Bu artış, Genel Maden İşçileri Sendikası'nın, TÜRK-İŞ camiasının arkadaşlarımıza hediyesidir. Hepinize hayırlı olsun.

Asla mücadeleyi bırakmadık, bırakmayacağız. Sıkıntılarımız tabii ki var. Yıllardır biriken sıkıntılarımızı artık çözme aşamasındayız. Bu çalışmamızın, bu mücadelemizin başarısı; sizlerin verdiği mücadeleye, genel merkezimizin verdiği mücadeleye destek veren, birlikte omuz omuza olan, Ankara'da her yere gelen iktidar-muhalefet bölge siyasetçilerimizin, Genel Müdürümüzün hem Enerji Bakanlığı'nda hem Çalışma Bakanlığı'nda sorunların çözülmesiyle ilgili bizlere verdiği destek, TÜRK-İŞ Genel Başkanımız Ergün Atalay'ın Başkanlar Kurulu'nda üstüne basa basa söylediği "Madencinin problemi çözülmeden bu sözleşmeyi imzalamayacağız" dediği söylemlerdir. Teşekkür ediyoruz. Enerji Bakanımıza, Çalışma Bakanımıza, bakan yardımcılarımıza ve bölge siyasetçilerimize teşekkür ediyoruz.

Bu vesileyle TÜRK-İŞ Genel Başkanımız Ergün Atalay ve Yönetim Kurulu'na ayrıca teşekkür ediyorum."

"İşçi alımında büyük bir yol kat ettik"

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) işçi açıklarına dikkat çeken Yeşil, "Sırada işçi alımı var. Büyük bir yol kat ettik. Önümüzdeki yıl bu sorunları da çözeceğiz. Aile olduğumuzu orada da göstereceğiz. Büyük bir camia olduğumuzu orada da göstereceğiz. Madenci elbisesi giydiğimiz sürece beraber, omuz omuza mücadele edeceğiz. Bu toplu iş sözleşmesi döneminde de yaptığımız gibi yine kol kola girerek, omuz omuza Sendikamıza hep birlikte destek vereceğiz" dedi.

Covid-19 salgınının devam ettiğini belirten GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, madencilere aşılarını olma çağrısı yaptı. Yeşil'in konuşması sırasında madenciler, "İşte başkan işte sendika", "Madenci seninle gurur duyuyor", "TÜRK-İŞ nerede biz oradayız" sloganları attı. - ZONGULDAK

Madenci, sendikasını çiçeklerle karşıladı
Madenci, sendikasını çiçeklerle karşıladı
Madenci, sendikasını çiçeklerle karşıladı
Madenci, sendikasını çiçeklerle karşıladı

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Türk Lirası, Maden, Türk, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Madenci, sendikasını çiçeklerle karşıladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Besici kadının acı günü! Yangında telef olan 15 hayvanının başında gözyaşlarını tutamadı 15:30 Besici kadının acı günü! Yangında telef olan 15 hayvanının başında gözyaşlarını tutamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınıfları dolaştığı esnada beyaz tahtaya not yazdı: Oku, düşün, uygula, neticelendir 15:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınıfları dolaştığı esnada beyaz tahtaya not yazdı: Oku, düşün, uygula, neticelendir Konya'da sarsan ölüm! Harman bekçiliği yapan genç, amcasıyla kaldığı konteynerde hayatını kaybetti 15:05 Konya'da sarsan ölüm! Harman bekçiliği yapan genç, amcasıyla kaldığı konteynerde hayatını kaybetti
Sünnet düğününde halay çekerken kalp krizi geçirdi! 68 yaşındaki müteahhit hayatını kaybetti 14:54 Sünnet düğününde halay çekerken kalp krizi geçirdi! 68 yaşındaki müteahhit hayatını kaybetti 7 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya karışan minibüs şoförü olayla ilgili konuştu: Demek ki geçmemek gerekiyormuş 14:34 7 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya karışan minibüs şoförü olayla ilgili konuştu: Demek ki geçmemek gerekiyormuş Kargocunun para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırdığı görüntüler ortaya çıktı 14:03 Kargocunun para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırdığı görüntüler ortaya çıktı
Kaddafi'nin oğlu Saadi Kaddafi Türkiye'ye geldi! İlk açıklamayı Haberler.com'a yaptı 13:57 Kaddafi'nin oğlu Saadi Kaddafi Türkiye'ye geldi! İlk açıklamayı Haberler.com'a yaptı Babasının tinerle yaktığı Amara, kimsesizler mezarlığına defnedildi 13:10 Babasının tinerle yaktığı Amara, kimsesizler mezarlığına defnedildi

Son Dakika Haberleri
15:37 39 yıldır komada olan Fransa Milli Takım futbolcusu Pierre Adams, hayatını kaybetti
15:26 Gine darbesi Liverpool'u vurdu! Ünlü yıldız Keita, maç için gittiği ülkesinde mahsur kaldı
15:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınıfları dolaştığı esnada beyaz tahtaya not yazdı: Oku, düşün, uygula, neticelendir
15:06 Jose Mourinho'dan Fatih Terim'e güldüren doğum günü mesajı: Kimse 68 olduğuna inanmaz
14:55 Taliban, yetkili kabineyi tanıtmak için Türkiye'yi Afganistan'a davet etti
14:53 Sünnet düğününde halay çekerken kalp krizi geçirdi! 68 yaşındaki müteahhit hayatını kaybetti
14:42 Shota'dan 'Futbolcular çok kazanıyor' tartışmasına ilginç yorum: Zengin olsunlar ki kanser ilacı bulalım
14:30 31 Ağustos'ta babası Ferhan Şensoy'u kaybeden Müjgan Ferhan Şensoy, doğum yaptı
14:27 İBB, İstanbul'da metronun simgesinin değiştirilmesine tepki gösterdi: Ayrıştırmak hoş değil
14:21 Kerem Aktürkoğlu'nun babası yürek parçaladı! Sağlığı, Marcao yüzünden bozuldu
39 yıldır komada olan Fransa Milli Takım futbolcusu Pierre Adams, hayatını kaybetti 39 yıldır komada olan Fransa Milli Takım futbolcusu Pierre Adams, hayatını kaybetti         
15:37
Gine darbesi Liverpool'u vurdu! Ünlü yıldız Keita, maç için gittiği ülkesinde mahsur kaldı Gine darbesi Liverpool'u vurdu! Ünlü yıldız Keita, maç için gittiği ülkesinde mahsur kaldı         
15:26
Jose Mourinho'dan Fatih Terim'e güldüren doğum günü mesajı: Kimse 68 olduğuna inanmaz Jose Mourinho'dan Fatih Terim'e güldüren doğum günü mesajı: Kimse 68 olduğuna inanmaz         
15:07
Taliban, yetkili kabineyi tanıtmak için Türkiye'yi Afganistan'a davet etti Taliban, yetkili kabineyi tanıtmak için Türkiye'yi Afganistan'a davet etti         
14:55
Shota'dan 'Futbolcular çok kazanıyor' tartışmasına ilginç yorum: Zengin olsunlar ki kanser ilacı bulalım Shota'dan 'Futbolcular çok kazanıyor' tartışmasına ilginç yorum: Zengin olsunlar ki kanser ilacı bulalım         
14:43
İBB, İstanbul'da metronun simgesinin değiştirilmesine tepki gösterdi: Ayrıştırmak hoş değil İBB, İstanbul'da metronun simgesinin değiştirilmesine tepki gösterdi: Ayrıştırmak hoş değil         
14:28
İstanbul'da metronun simgesi değişti, sosyal medya ikiye bölündü İstanbul'da metronun simgesi değişti, sosyal medya ikiye bölündü         
13:59
Diyarbakırlı vatandaşın 50 TL'ye aldığı kömür torbasından göktaşı çıktı Diyarbakırlı vatandaşın 50 TL'ye aldığı kömür torbasından göktaşı çıktı         
13:19
Emre Aşık'tan boşanan Yağmur Aşık, çocuklarının velayetini babaya veren hakime tehditler savurdu: Seni koltuğundan indireceğim Emre Aşık'tan boşanan Yağmur Aşık, çocuklarının velayetini babaya veren hakime tehditler savurdu: Seni koltuğundan indireceğim         
12:15
Ünlü mobilya şirketi Ikea, dünya genelinde 100 binden fazla şoför alacak Ünlü mobilya şirketi Ikea, dünya genelinde 100 binden fazla şoför alacak         
12:03
Necati Şaşmaz'ın ses kaydı ortaya çıktı: Ben seçilmiş kişiyim Necati Şaşmaz'ın ses kaydı ortaya çıktı: Ben seçilmiş kişiyim         
11:53
Başakşehir'den bomba transfer! Ünlü yıldız James Rodriguez, yarın İstanbul'da Başakşehir'den bomba transfer! Ünlü yıldız James Rodriguez, yarın İstanbul'da         
11:47
Bir annenin uyuşturucu operasyonu! Oğlunun gitarına gizlediği kamerayla gerçeği ortaya çıkardı Bir annenin uyuşturucu operasyonu! Oğlunun gitarına gizlediği kamerayla gerçeği ortaya çıkardı         
11:35
Cenk Tosun, 18 milyon TL'ye aldığı evin dekorasyonuna 15 milyon TL harcadı Cenk Tosun, 18 milyon TL'ye aldığı evin dekorasyonuna 15 milyon TL harcadı         
11:17
Mehmet Ali Erbil, yeni aşkıyla görüntülendi! Sevgilisi, kendisinden 40 yaş küçük Mehmet Ali Erbil, yeni aşkıyla görüntülendi! Sevgilisi, kendisinden 40 yaş küçük         
11:09
Ünlü iş insanının oğlunun bademcik ameliyatı sonrası küçük dilini kestiler Ünlü iş insanının oğlunun bademcik ameliyatı sonrası küçük dilini kestiler         
09:38
Salih Bademci, İlk ve Son filmdeki sevişme sahnelerini anlattı Salih Bademci, İlk ve Son filmdeki sevişme sahnelerini anlattı         
09:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2021 15:47:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Madenci, sendikasını çiçeklerle karşıladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement