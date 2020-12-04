Madenci torunu "mutlak karanlık"taki mücadeleyi fotoğraf karelerine yansıtıyor - Son Dakika

"Karaelmas diyarı" Zonguldak'ta madenci torunu 21 yaşındaki Ahmet Öktem Arıç, "mutlak karanlık"ı fotoğraf karelerine yansıtıyor.

Kentte çeşitli temalar üzerinde farklı projeler çalışan madenci torunu Arıç, kent manzarasının ve insan hikayelerinin yer aldığı çalışmalarının yanı sıra yıllardır çöp aracının giremediği dar ve merdivenli sokaklardaki evlerin çöplerini toplayan ve temizlik hizmetinde kullanılan çöpçü katırları anlattığı "Bizimkisi Bir Dostluk Hikayesi" belgesel filmiyle şehrin tanıtımına katkı sağlamaya çalıştı.

Madenci dedesinin anlattığı hikayelerle büyüyen Arıç, maden işçilerinin zorlu çalışma koşullarını çektiği fotoğraflarla karanlık dehlizlerden gün yüzüne çıkarıyor.

Yaklaşık 2 yıl süren fotoğraf projesi pek çok kişi tarafından takdir gören Arıç, her fırsatta madencilerin emeklerini gözler önüne sermeye gayret ediyor.

Arıç, kentte farklı tarihlerde çektiği fotoğraflardan oluşan sergiler açtı.

"Fotoğraf evrensel bir dil"

Ahmet Öktem Arıç, AA muhabirine, özel ve ruhsatsız maden ocaklarında çalışan işçilerin zorlu çalışma koşullarını anlatmak için böyle bir çalışma yapmak istediğini söyledi.

Arıç, bu ocaklarda fotoğraf çekmenin oldukça zor olduğunu dile getirerek, "Çok zorlu bir süreç oldu benim için. Bana güvendiler çünkü yapmak istediğim şey onların dertlerini, çektikleri sıkıntıları fotoğraflarla anlatabilmek, insanlara aktarabilmekti." dedi.

Fotoğraf çekerken kendisine zaman gibi sınırlamalar koymayı sevmediğini anlatan Arıç, "Fotoğraf anlaşılmayan olayları, kelimelerin yetersiz olduğu anlarda bütün çıplaklığıyla tek bir karesiyle anlatabiliyor. Fotoğraf evrensel bir dil ve birçok faklı coğrafyadan, kültürlerden, dillerden insanları tek bir karede toplayabiliyor. Bu da beni çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Madene girildiğinde çok karanlık bir ortamla karşılaşıldığını aktaran Arıç, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 100-150 metre kadar yerin altına, çamur biz zeminde yürüyorsunuz. Kendinizi yalnız, çaresiz ve endişeli hissediyorsunuz çünkü bulunduğunuz yerler çok az insan tarafından bilinen yerler. Şehir merkezinden çok uzak, dağlarda, ulaşımı çok zor yerler. Dolayısıyla buralarda fotoğraf çekmek çok zor. Bu insanların sıkıntıların anlatmak için girdim madene ve başarılı olduğumu düşünüyorum. Çünkü birçok fotoğrafım pek çok isim tarafından paylaşıldı."

Arıç, elinden geldiğince madencileri anlatmaya devam edeceğini dile getirerek, "Kafamda kaygılarımla, elimde fotoğraf makinemle karanlıkta kalmış iki katlı şehrin alt katında olan bu hikayeleri gün yüzüne çıkarmaya çalıştım ve başardığımı düşünüyorum. Ne kadar anlatmaya çalışsam da bir şekilde görülmediğini ve duyulmadığını hissediyorum. Maden işçilerine destek olunmasını gerektiği taraftarıyım." ifadelerini kullandı.