Son Dakika Haberleri: Madenciler, Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçik için Kur'an-ı Kerim okuttu
Son Dakika Güncel Madenciler, Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçik için Kur'an-ı Kerim okuttu

Madenciler, Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçik için Kur'an-ı Kerim okuttu

1 saat önce

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında çalışan işçiler mesai öncesinde Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için dua etti.

Madenciler, Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçik için Kur'an-ı Kerim okuttu, System.String[]

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında çalışan işçiler mesai öncesinde Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için dua etti.


TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında 08.00-16.00 vardiyasında çalışan maden işçileri, mesai öncesinde Barış Pınar'ı Harekatı'na katılan Mehmetçik için Kur'an-ı Kerim okuttu. Törene TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, daire müdürleri ve maden işçileri katıldı. Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından Barış Pınar'ı harekatına katılan Mehmetçik için dua edildi. Madenciler, askerler için dua ettiklerini ifade eder harekatın başarıyla geçmesini temenni ettiler.


GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, askerler için dua ettiklerini ifade etti. Mutlu, "Allah ordumuzu muzaffer eylesin" diye konuştu. Yapılan duaların ardından maden işçileri yer altındaki işlerine döndüler. - ZONGULDAK

Barış Pınarı Harekatı, Zonguldak, Maden, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:14 Kaynak: İHA
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