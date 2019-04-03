Son Dakika Haberleri: Madenciler Bellevue Sarayı'nda

Madenciler Bellevue Sarayı'nda

44 dakika önce

BELLEVUE Sarayı'nı ziyaret eden maden işçilerini, Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier eşi Elke Büdenbender ile birlikte kabul etti.

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BELLEVUE Sarayı'nı ziyaret eden maden işçilerini, Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier eşi Elke Büdenbender ile birlikte kabul etti. Steinmeier, kendisine hediye edilen son taşkömürü parçasını çalışma odasında sergileyeceğini söyledi. Ruhr havzasında bir zamanlar 500 bin madencinin çalıştığı taş kömürü madenleri kapanarak tarihe karıştı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:19 

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