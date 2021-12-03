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Madenciler daha fazla finansal ve bürokratik destek bekliyor - Son Dakika

Madenciler daha fazla finansal ve bürokratik destek bekliyor

03.12.2021 11:05
Madenciler daha fazla finansal ve bürokratik destek bekliyor

Maden Sanayii İşverenleri Sendikası (MASİS) Yönetim Kurulu Başkanı Naci İlci, "Gerek finansal gerekse bürokratik açıdan daha fazla desteklenen, yatırımlarını güvende hisseden, sürdürülebilir madencilik yolunda önü açık ve toplumsal onay almış bir sektör olmak istiyoruz.

Maden Sanayii İşverenleri Sendikası (MASİS) Yönetim Kurulu Başkanı Naci İlci, "Gerek finansal gerekse bürokratik açıdan daha fazla desteklenen, yatırımlarını güvende hisseden, sürdürülebilir madencilik yolunda önü açık ve toplumsal onay almış bir sektör olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

MASİS Başkanı İlci, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Madencilik sektörünün Türkiye'nin ihracatındaki payının 5 milyar dolardan fazla, gayri safi yurt içi hasıla içindeki payının ise yüzde 1'in üzerinde olduğunu belirten İlci, sektörün 6 bin 200'e yakın iş yerinde 120 bin civarında çalışanı istihdam ettiğini vurguladı.

"Çevreyle dost ve toplumla barışık madencilik mümkün"

Sektörün üretim, ihracat ve istihdamda daha büyük potansiyele sahip olduğunu ama izin prosedürleri başta olmak üzere orman mevzuatı ve toplumdaki madenci algısı gibi konuların maden işletmecilerini yorduğunu dile getiren İlci, şöyle konuştu:

"Sanayiden savunmaya, sağlıktan iletişime varıncaya kadar ülke ve toplumların vazgeçilmez ihtiyaçlarına ham madde sağlayan madenciliğin önemi, toplumumuz tarafından günümüzde ne yazık ki yeterince ve doğru şekilde anlaşılamamıştır. Oysa çevre de bizimdir maden de bizimdir. Çevreyle dost ve toplumla barışık bir madencilik mümkündür. Madensiz bir yaşam ise olanaksızdır."

Madencilik sektöründe yanlış uygulamaların karşısında olduklarının altını çizen İlci, "Gerek finansal gerekse bürokratik açıdan daha fazla desteklenen, yatırımlarını güvende hisseden, sürdürülebilir madencilik yolunda önü açık ve toplumsal onay almış bir sektör olmak istiyoruz." dedi.

"Sektörün sorunlarına bütüncül şekilde yaklaşıyoruz"

MASİS'in "yeni nesil sendikacılık" anlayışıyla Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) çatısı altında çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden İlci, sektörün tüm sorunlarına bütüncül şekilde yaklaştıklarını söyledi.

Bu kapsamda iş sağlığı ve güvenliği alanında AB ve Türkiye Cumhuriyeti desteğiyle "Yeraltı Kömür Madenlerinde Kendiliğinden Yanabilirlik Etüdü ile İSG Uygulamalarının İzlenebilirliğinin Artırılması Projesi"ni hayata geçirdiklerini anlatan İlci, şu bilgileri verdi:

"Proje kapsamında önceki gün Ankara Ticaret Odasında 'Türkiye'de Maden Yatırımlarının Bugünü ve Geleceği Forumu' düzenledik. Bu etkinlikle, sektörümüzdeki güncel yatırım ortamını, ekonomik gelişmelerin madencilik sektörüne yansımalarını ve salgın döneminde sektörümüzü bekleyen tehdit ve fırsatları, değerli kamu yöneticilerimiz ve sektör temsilcilerimizle paylaşmak istedik. Forumumuza, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Daire Başkanı Süreyya Erkan, ATO Başkanı Gürsel Baran'ın da olduğu değerli isimler katılarak, bizleri onurlandırdılar. Kendilerine teşriflerinden dolayı bir kez daha teşekkür ederiz."

DOST Partisi, Madencilik, Türkiye, Maden, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Madenciler daha fazla finansal ve bürokratik destek bekliyor - Son Dakika


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