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Madenciler Dünya Kupası

2 saat önce

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Maden Makineleri İşçileri dünya kupası yaptı.

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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Maden Makineleri İşçileri dünya kupası yaptı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu(TTK Maden Makineleri İşçilerinin dostluk turnuvası kapsamında yaptıkları kupa görenleri hayrete düşürüyor. Maden Makineleri İşçilerinin 10 günlük süre içerisinde yapmış oldukları kupa, dünya kupasına benzetildi. Kupanın şekli dünya kupasını andırırken üzerine Türkiye Taşkömürü Kurumu logosu konuldu. Öte yandan sosyal medya da paylaşılan kupa büyük ilgi gördü.

Maden Makineleri İşçileri, kupayı 10 günde yaptıklarını söyleyerek, " Kupayı herkes dünya kupasını benzetiyor. 10 gün içerisinde bu kupayı yaptık. Herkes yoğun ilgi gösterdi. Kupanın şekli dünya kupasını andırırken üzerine Türkiye Taş Kömürü (TTK) logosu koyduk. Kupanın fotoğrafını sosyal medya attığımızda herkes çok beğendi. İnşallah ileri ki turnuvalarda da yine bunun devamını getirmeyi planlıyoruz" dedi. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:26 Kaynak: İHA
Türkiye Taşkömürü Kurumu, Türkiye, Maden, Spor
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