Madenciler elektrik ve akaryakıttaki ÖTV'nin kaldırılmasını istiyor
50 dakika önce
Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Maden İhracatının Yıldızları Final Ödülleri Bursa'da sahiplerini buldu.
Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Maden İhracatının Yıldızları Final Ödülleri Bursa'da sahiplerini buldu.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:19
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