Son Dakika Haberleri: Madenciler elektrik ve akaryakıttaki ÖTV'nin kaldırılmasını istiyor
Son Dakika Ekonomi Madenciler elektrik ve akaryakıttaki ÖTV'nin kaldırılmasını istiyor

Madenciler elektrik ve akaryakıttaki ÖTV'nin kaldırılmasını istiyor

50 dakika önce

Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Maden İhracatının Yıldızları Final Ödülleri Bursa'da sahiplerini buldu.

Madenciler elektrik ve akaryakıttaki ÖTV'nin kaldırılmasını istiyor, System.String[]

Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Maden İhracatının Yıldızları Final Ödülleri Bursa'da sahiplerini buldu.

Maden, Bursa, Ege, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:19 
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