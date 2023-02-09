(KAHRAMANMARAŞ)Kahramanmaraş'ta bir kişi daha enkaz altından sağ olarak kurtarıldı - Son Dakika
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(KAHRAMANMARAŞ)Kahramanmaraş'ta bir kişi daha enkaz altından sağ olarak kurtarıldı

09.02.2023 09:58

(KAHRAMANMARAŞ)Kahramanmaraş'ta bir kişi daha enkaz altından sağ olarak kurtarıldı Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler de çöken bir binada çalışma yapan ekipler, bir kişiyi daha sağ olarak kurtardı.

(KAHRAMANMARAŞ) Kahramanmaraş'ta bir kişi daha enkaz altından sağ olarak kurtarıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler de çöken bir binada çalışma yapan ekipler, bir kişiyi daha sağ olarak kurtardı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler birçok ilde can kaybı, yaralanmalar ve hasara neden oldu. Deprem nedeniyle AFAD koordinesinde birçok ekip sevk edilerek, ilk günden itibaren yoğun bir çalışma yapıldı. Kahraramanmaraş'a Ankara Nallıhan'dan takviye giden madencilerden oluşan ekipler de çalışmalara destek verdi. Saatler önce bir bebeği kurtaran madenciler, yine güzel bir haber verdi. Onikişubat ilçesinde çöken bir apartmanın enkazından 45-50 yaşlarında bir kişiye sağ olarak ulaşılıp çıkarıldı.

Kurtarılan şahıs, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye gönderildi.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa (KAHRAMANMARAŞ)Kahramanmaraş'ta bir kişi daha enkaz altından sağ olarak kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: (KAHRAMANMARAŞ)Kahramanmaraş'ta bir kişi daha enkaz altından sağ olarak kurtarıldı - Son Dakika
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