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Madenciler için koştular

6 saat önce

Maden Mühendisleri Odası tarafından Madenciler günü nedeniyle Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunda Madenciler Koşusu düzenlendi.

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Maden Mühendisleri Odası tarafından Madenciler günü nedeniyle Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunda Madenciler Koşusu düzenlendi.


Maden Mühendisleri Odası tarafından 4 Aralık Madenciler Günü kapsamında Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunda Madenci Koşusu yapıldı. Müsabakalara Merkez İl ve İlçelerden onlarca sporcu katıldı. Yarışlar Küçükler, Yıldızlar ve Gençler olmak üzere 3 kategoride yapıldı.


Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunun ev sahipliğinde yapılan madenci koşusunda sporcular soğuk hava da bir birlerini geçmek için kıyasıya mücadele verdi. Öte yandan bazı sporcular ise zaman zaman yarışlarda zorlansalar da parkuru tamamladı. Ardından soğuk hava nedeniyle bir kaç sporcu baygınlık geçirdi.


Yarışların sonunda dereceye giren sporculara ödül töreni düzenlendi. Kategorilerinde dereceye giren sporculara Maden Mühendisleri Odası sponsorluğunda madalya, hediye çeki ve eşofman takımı hediye edildi.


Atletizm İl Temsilcisi Erol Emral,"Yarışları en iyi şekilde tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün çocuklarımız madenciler için koştu. Bunun bizler için ayrı bir önemi var. Biz madenci kentinde yaşıyoruz. İnanıyorumki madencilerimizi de piste en iyi şekilde andık. Müsabakalarda dereceye giren bütün sporcuları tebrik ediyorum"diye konuştu - ZONGULDAK

Maden Mühendisleri Odası, Madenciler Günü, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:10 Kaynak: İHA
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