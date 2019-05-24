Son Dakika Haberleri: Madenciler iftar yaptı

Madenciler iftar yaptı

3 saat önce

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü bahçesinde maden işçileri için iftar programı düzenlendi.

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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü bahçesinde maden işçileri için iftar programı düzenlendi.
TTK Karadon Müessese Müdürlüğüne bağlı Kilimli İşletme Müdürlüğünde 16.00-00.00 vardiyasında çalışan maden işçilerine yönelik düzenlenen iftar programına AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ve madenciler katıldı.
Madenciler, okunan duaların adından oruçlarını açtı.
AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, iftar programında yaptığı konuşmada, maden işçileriyle iftar yapmanın onur ve gurur verici olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Hepsine çok teşekkür ediyorum. Madencilik sektörü yıllardır insanlarımızın mutlu günlerinde, acılı günlerinde hepsini paylaştık. İnşallah bundan sonra Allah acılarını göstermez. Üreterek, kazanarak hepimiz mutlu oluruz diyorum. Bu vesileyle bütün emekçi kardeşlerimizin mübarek ramazan ayını kutluyorum."
GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil de iftar programın birlik ve beraberliği yaşatmak amacıyla yapıldığını vurguladı.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 10:26 Kaynak: AA
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